Fenerbahçe'de TFF isyanı; Bizi test ediyorlar

Muriqi'nin sevkinin mantıklı bir açıklaması olmadığını vurgulayan yönetici, "Toplantıdan çıkar çıkmaz, bir de sevk olayından haberdar olduk. İçimden dedim ki, "Fenerbahçe acaba kaç cephede savaşabilir" diye zannedersem bizi test ediyorlar. Ancak şöyle bir şey var, Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir camia. Bu bayrağı Alper düşürse başkası kaldırır. Dolayısıyla biz değil 5, 15 cephede de savaşabilecek güçte bir kulübüz. Ancak her gün yeni bir gündemle bizim karşımıza geliniyor. Burada yien küçük bir detay söylemek istiyorum. 6 aydır TFF'de Baş Hukuk Müşaviri yok. Bu sevki yapan birim, Hukuk Kurulu diye söyleniyor ama Hukuk Kurulu diye bir şey yok aslında resmiyette. Dolayısıyla bu sevk de Hukuk müşavirliğinin içindeki bir disiplin komiserinin yaptığı bir iş. Bildiğim kadarıyla disiplik komiseri nispeten kıdemsiz bir komiser ve bu birimin bir başı yok. Biz buradan, "Buranın başsızlığından birileri fayda mı çıkartıyor?" diye düşünüyoruz. Acaba bu başsızlıkta birileri at mı koşturmaya çalışıyor? Benim gerçekten artık şüphelendiğim bir konu. Çünkü TFF, Baş Hukuk Müşaviri olmayacak bir kurum değil. YÖnetim Kurulu'nda da çok tecrübeli bir hukukçu vs. de yok. Kaldı ki yönetim kurulunun zaten bu işlere karışmıyor olması lazım. Haliyle bu sevkin bizim açımızdan gülünç olduğunu söyleyebiliriz. O 4 dakika 17 saniye zihniyeti, başkanımızın ısrarla belirttiği bize karşı alınan, anlayamadığımız, hangi kaynaklardan veya kişilerden geldiğini zikredemediğim, çözemediğim bir cephenin sonucudur. Vedat'ın vakasının bir disiplin sevkiyle sonuçlanması benim açımdan gülünçtür. Biz Disiplin Kurulu'nun burada gerekli cevabı vereceğini, daha fazla ileri gitmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü her ismin sevki cezayla sonuçlanır diye bir şey yok. Bunu bir aklanma imkanı olarak algılayalım." dedİ