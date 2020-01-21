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  4. Fenerbahçe'de TFF isyanı; Bizi test ediyorlar

Fenerbahçe'de TFF isyanı; Bizi test ediyorlar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.01.2020 23:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, TFF'nin Fenerbahçe kararları için açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de TFF isyanı; Bizi test ediyorlar

Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından Vedat Muriqi'nin sevki ve Tahkim Kurulu'nun harcama limiti için verdiği kararla ilgili konuştu.

Tahkim Kurulu'nun verdiği karardan umutlu olduklarını kaydedek Pirşen, "Tahkim Kurulu'na bugün yaptığımız başvuru gündemi en çok meşgul eden konulardan biri. Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı değerlendirmeyle ilgili yaptığımız başvuruydu. Biz bu toplantının çok iyi geçtiğini düşünüyoruz. 1,5 saat boyunca bütün olgularla, bütün gerçeklerle Kurul'un çelişkili tespitlerini ortaya koyduk. Zaten toplantının 1,5 saat sürmesi sadece bizim bir şeyler anlatmamız değildi. Tahkim Kurulu, bizi ciddi manada dinledi. Kulüp Lisans Kurulu'nun bize sormadığı detay soruları onlar sordular. Toplantının sonunda Lisans Kurulu'na tekrar bazı sorular sorulmak üzere dosyanın iletilmesi bizim için sürpriz olmadı. Bu, bir zaman kazanma projesi mi yoksa doğruyu mu bulmaya çalışıyorlar? Bunları önümüzdeki günlerde anlayacağız. Başkanımızın da son günlerde ısrarla tekrar ettiği gibi Fenerbahçe'ye karşı sezon ortasında yaşadığımız 4 dakika 17 saniye vakası var, biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin hatasını, açığını nereden buluruz araştırması, şu anda da federasyonumuzun her biriminde ayrı ayrı bize karşı işletiliyor. Biz, bu işin son mercii olan Tahkim Kurulu'nda bu işin son bulacağını umuyoruz" dedi.

"5 CEPHEDE DE, 15 CEPHEDE DE SAVAŞIRIZ"

Muriqi'nin sevkinin mantıklı bir açıklaması olmadığını vurgulayan yönetici, "Toplantıdan çıkar çıkmaz, bir de sevk olayından haberdar olduk. İçimden dedim ki, "Fenerbahçe acaba kaç cephede savaşabilir" diye zannedersem bizi test ediyorlar. Ancak şöyle bir şey var, Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir camia. Bu bayrağı Alper düşürse başkası kaldırır. Dolayısıyla biz değil 5, 15 cephede de savaşabilecek güçte bir kulübüz. Ancak her gün yeni bir gündemle bizim karşımıza geliniyor. Burada yien küçük bir detay söylemek istiyorum. 6 aydır TFF'de Baş Hukuk Müşaviri yok. Bu sevki yapan birim, Hukuk Kurulu diye söyleniyor ama Hukuk Kurulu diye bir şey yok aslında resmiyette. Dolayısıyla bu sevk de Hukuk müşavirliğinin içindeki bir disiplin komiserinin yaptığı bir iş. Bildiğim kadarıyla disiplik komiseri nispeten kıdemsiz bir komiser ve bu birimin bir başı yok. Biz buradan, "Buranın başsızlığından birileri fayda mı çıkartıyor?" diye düşünüyoruz. Acaba bu başsızlıkta birileri at mı koşturmaya çalışıyor? Benim gerçekten artık şüphelendiğim bir konu. Çünkü TFF, Baş Hukuk Müşaviri olmayacak bir kurum değil. YÖnetim Kurulu'nda da çok tecrübeli bir hukukçu vs. de yok. Kaldı ki yönetim kurulunun zaten bu işlere karışmıyor olması lazım. Haliyle bu sevkin bizim açımızdan gülünç olduğunu söyleyebiliriz. O 4 dakika 17 saniye zihniyeti, başkanımızın ısrarla belirttiği bize karşı alınan, anlayamadığımız, hangi kaynaklardan veya kişilerden geldiğini zikredemediğim, çözemediğim bir cephenin sonucudur. Vedat'ın vakasının bir disiplin sevkiyle sonuçlanması benim açımdan gülünçtür. Biz Disiplin Kurulu'nun burada gerekli cevabı vereceğini, daha fazla ileri gitmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü her ismin sevki cezayla sonuçlanır diye bir şey yok. Bunu bir aklanma imkanı olarak algılayalım." dedİ

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Fenerbahçe tff açıklama Vedat Muriqi harcama limiti tahkim kurulu

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