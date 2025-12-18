SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

İzmit'te korkunç kavga! Futbolcunun bacağı kesilebilir

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada Bölgesel Amatör Lig takımı Sultanbeyli Belediyespor'un futbolcusu 27 yaşındaki Uğurcan Bekçi ağır yaralandı. 2 kez kalbi duran talihsiz futbolcunun sağ bacağının kesilme ihtimali de var...

İzmit'te korkunç kavga! Futbolcunun bacağı kesilebilir
Doğukan Akbayır

Dün akşam İzmit'te korkunç bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kişi ile Uğurcan Bekçi, Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce silahlı kişi, 3 kişiye de tabancayla ateş açtı. Olayda, Bekçi, Bölek ve Aracı yaralandı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Uğurcan Bekçi’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmit te korkunç kavga! Futbolcunun bacağı kesilebilir 1

ALACAK VERECEK MESELESİNDEN ÇIKMIŞ

Kavgada ağır yaralanan Bekçi’nin Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor’da top koşturduğu öğrenildi.

İzmit te korkunç kavga! Futbolcunun bacağı kesilebilir 2

Uğurcan Bekçi’nin kasık kısmından yaralandığı, aşırı kan kaybettiği ve 2 kez kalbinin durduğu öğrenildi.

İzmit te korkunç kavga! Futbolcunun bacağı kesilebilir 3

Kavganın ise alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

İzmit te korkunç kavga! Futbolcunun bacağı kesilebilir 4

SAĞ BACAĞI KESİLEBİLİR

Durumu kritik olan futbolcunun sağ bacağının da kesilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklamasıFenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldiLeyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Futbolcu İzmit kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.