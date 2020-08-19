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Fenerbahçe'de transfer bitmiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2020 08:05 | Son Güncelleme

Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, teknik heyetin raporu sonrası eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmaları sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, Mame Thiam transferinin ardından, anlaşamaya yakın olduğu isimleri de sırayla açıklamak istiyor.

Fenerbahçe'de transfer bitmiyor

Fenerbahçe'de hareketli hafta Mame Thiam'ın açıklanması ile başladı.

Sarı lacivertliler Sinan Gümüş ve Diego Perotti transferinde mutlu sona yaklaştı. İki oyuncu ile de anlaşmalar tamamlandı. Genoa ile Sinan Gümüş için aradaki ufak pürüzler gideriliyor.
Roma ile de Perotti'nin bonservis bedeli için Taraflar son detayları konuşuyor.

TRANSFERLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İki oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi için kulüpleri ile kısa sürede kesin anlaşmanın varılarak resmen açıklanması bekleniyor. Jose Sosa ile de el sıkışan sarı lacivertliler Arjantinli yıldızı bu hafta içinde özel bir video ile duyurmayı planlıyor.

Fenerbahçe stoper için Malang Sarr'dan haber beklerken Aek'nın oyuncusu Marko Livaja için yunan kulübü ile bonservis pazarlğı yapıyor. Tarafların görüşmeleri birkaç gün içinde olumlu sonuçlandırması bekleniyor.

(AJANSSPOR)


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