SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de transfer dönemi henüz kapanmadı! Braga'nın en iyi oyuncusuna 15 milyon euro verdiler

Fenerbahçe'de transfer dönemi henüz kapanmadı! Braga'nın en iyi oyuncusuna 15 milyon euro verdiler

06.09.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de orta saha transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın mevcut kadronun yeterli olduğunu söylemesinin ardından sarı-lacivertliler acele etmeme kararı almıştı. Fenerbahçe yönetimi 6 numara transferinden vazgeçmedi ve girişimlerine başladı.

Ali Al-Musrati

Ali Al-Musrati

LBY Libya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Braga
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de transfer dönemi henüz kapanmadı. UEFA'ya teslim edilen kadronun yeterli olduğunu ifade eden İsmail Kartal, lig için 6 numara transferi istedi.

15 MİLYON EURO TEKLİF

01h9ft0ndzgt2zzf1wcs

Braga forması giyen Al-Musrati için Fenerbahçe yönetimi bastırıyor. Portekiz Ligi temsilcisine 15 milyon euro öneren sarı-lacivertliler, Braga'nın kafasını bir hayli karıştırdı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri için en iyi oyuncusunu bırakmak istemeyen Portekiz ekibi, devre arasında Fenerbahçe ile yeniden masaya oturup transferi noktalayacak.

OYUNCU GELMEYE ÇOK SICAK

1693824216851-12313313

Braga ile Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceği için şu an takımdan ayrılmak istemeyen Al-Musrati, devre arasında oluşacak puan durumuna göre Fenerbahçe'ye gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deniz Türüç, Süper Lig deviyle anlaşma sağladıDeniz Türüç, Süper Lig deviyle anlaşma sağladı
Yıldız oyuncunun böbreği alındı! İşte sakatlık anı...Yıldız oyuncunun böbreği alındı! İşte sakatlık anı...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali belli oldu!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
braga fenerbahçe ligi transfer dönemi 15 milyon euro

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.