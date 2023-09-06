Fenerbahçe'de transfer dönemi henüz kapanmadı! Braga'nın en iyi oyuncusuna 15 milyon euro verdiler

Fenerbahçe'de transfer dönemi henüz kapanmadı. UEFA'ya teslim edilen kadronun yeterli olduğunu ifade eden İsmail Kartal, lig için 6 numara transferi istedi.

15 MİLYON EURO TEKLİF

Braga forması giyen Al-Musrati için Fenerbahçe yönetimi bastırıyor. Portekiz Ligi temsilcisine 15 milyon euro öneren sarı-lacivertliler, Braga'nın kafasını bir hayli karıştırdı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri için en iyi oyuncusunu bırakmak istemeyen Portekiz ekibi, devre arasında Fenerbahçe ile yeniden masaya oturup transferi noktalayacak.

OYUNCU GELMEYE ÇOK SICAK

Braga ile Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceği için şu an takımdan ayrılmak istemeyen Al-Musrati, devre arasında oluşacak puan durumuna göre Fenerbahçe'ye gelecek.

