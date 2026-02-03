Beşiktaş'ta 3. imza şov! Yasin ve Asllani'den Junior Olaitan da Kartal oldu

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde vites yükseltti. Kadrosunu Yasin Özcan ve Kristjan Asllani ile güçlendiren Siyah-Beyazlılar, üçüncü transferini Süper Lig'den yaptı. Kartal, Göztepe forması giyen Beninli ofansif oyuncu Junior Olaitan ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

3.5+1 YILLIK İMZA

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

GÖZTEPE VEDA ETTİ

Sarı-Kırmızılı kulüp de oyuncusuna bir teşekkür mesajı yayınlayarak vedayı doğruladı: "Ishola Junior Olaitan, Beşiktaş JK'ya transfer olmuştur. Olaitan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

SÜPER LİG PERFORMANSI

Sezon başında Fransa 2. Lig ekibi Grenoble'den 850 bin Euro bonservis bedeliyle Göztepe'ye transfer olan Olaitan, İzmir ekibiyle çıktığı 17 Süper Lig maçında 2 gol kaydetmişti. Genç oyuncu artık Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.