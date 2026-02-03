SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta 3. imza şov! Yasin ve Asllani'den Junior Olaitan da Kartal oldu

Kara Kartal transferde hız kesmiyor! Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'nin ardından beklenen imzayı attırdı. Siyah-Beyazlılar, Göztepe'nin genç yeteneği Junior Olaitan'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu. İşte sözleşme süresi ve detaylar...

Beşiktaş'ta 3. imza şov! Yasin ve Asllani'den Junior Olaitan da Kartal oldu
Emre Şen
Junior Olaitan

Junior Olaitan

BEN Benin
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde vites yükseltti. Kadrosunu Yasin Özcan ve Kristjan Asllani ile güçlendiren Siyah-Beyazlılar, üçüncü transferini Süper Lig'den yaptı. Kartal, Göztepe forması giyen Beninli ofansif oyuncu Junior Olaitan ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

3.5+1 YILLIK İMZA

Beşiktaş ta 3. imza şov! Yasin ve Asllani den Junior Olaitan da Kartal oldu 1

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

GÖZTEPE VEDA ETTİ

Beşiktaş ta 3. imza şov! Yasin ve Asllani den Junior Olaitan da Kartal oldu 2

Sarı-Kırmızılı kulüp de oyuncusuna bir teşekkür mesajı yayınlayarak vedayı doğruladı: "Ishola Junior Olaitan, Beşiktaş JK'ya transfer olmuştur. Olaitan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

SÜPER LİG PERFORMANSI

Beşiktaş ta 3. imza şov! Yasin ve Asllani den Junior Olaitan da Kartal oldu 3

Sezon başında Fransa 2. Lig ekibi Grenoble'den 850 bin Euro bonservis bedeliyle Göztepe'ye transfer olan Olaitan, İzmir ekibiyle çıktığı 17 Süper Lig maçında 2 gol kaydetmişti. Genç oyuncu artık Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar resmen ayrıldıFenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar resmen ayrıldı
Trabzonspor ecel terleri döktüğü maçta farka koştu!Trabzonspor ecel terleri döktüğü maçta farka koştu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Junior Olaitan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.