Trabzonspor ecel terleri döktüğü maçta farka koştu! VAR döndü, Fırtına koptu: Papara Park'ta 10 dakikada 3 gol!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, 2. Lig ekibi Fethiyespor karşısında ilk yarıda sessizliğe bürünse de ikinci yarıda açıldı! Konuk ekibin golünün VAR'dan dönmesiyle uyanan Bordo-Mavililer; Muçi, Onuachu ve Nwakaeme ile gol olup yağdı. Fırtına grupta puanını 6'ya yükseltti.

Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmayı bildi.

KIRILMA ANI: 63. DAKİKA VE VAR KARARI

Maçın en kritik anı 63. dakikada yaşandı. Fethiyespor, Muhammed Raşit Yöndem ile Trabzonspor ağlarını sarstı ve büyük bir şok yaşattı. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyon, maçın seyrini tamamen değiştirdi.

10 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİLER

Trabzonspor ecel terleri döktüğü maçta farka koştu! VAR döndü, Fırtına koptu: Papara Park ta 10 dakikada 3 gol! 1

İptal edilen golün ardından vites yükselten Trabzonspor, rakip kaleyi ablukaya aldı ve 10 dakika içinde bulduğu gollerle farka gitti:

  1. Dakika: Kilidi açan isim Ernest Muçi oldu. (1-0)
  2. Dakika: Kule forvet Paul Onuachu sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. (2-0)
  3. Dakika: Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme, skoru belirleyen golü kaydetti. (3-0)

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ RAKİPLER

Bu galibiyetle puanını 6'ya yükselten Trabzonspor, gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

Grubun 4. haftasında Trabzonspor, zorlu Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Fethiyespor ise evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

