SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de transferin son günü hareketli başladı! İspanyol devi Real Madrid'in orta sahası Dani Ceballos için temaslar kuruldu...

Fenerbahçe’de transferin son gününde 8 numara arayışı devam ediyor. Sarı lacivertli ekip İspanyol devi Real Madrid’in orta sahası Dani Ceballos için resmen devreye girdi.

Fenerbahçe'de transferin son günü hareketli başladı! İspanyol devi Real Madrid'in orta sahası Dani Ceballos için temaslar kuruldu...
Burak Kavuncu
Dani Ceballos

Dani Ceballos

İSP İspanya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun gelişinin ardından takıma son 1 takviye daha planlanıyor. Jhon Duran, Ederson, Milan Skriniar, Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, transferin son gününde 8 numara takviyesi yapmak istiyor.

Fenerbahçe de transferin son günü hareketli başladı! İspanyol devi Real Madrid in orta sahası Dani Ceballos için temaslar kuruldu... 1

REAL MADRİD’LE GÖRÜŞÜLÜYOR

Sarı lacivertli ekip yıldız oyuncu Dani Ceballos için İspanyol ekibiyle temaslarını hızlandırdı. Fenerbahçe Ceballos için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçe de transferin son günü hareketli başladı! İspanyol devi Real Madrid in orta sahası Dani Ceballos için temaslar kuruldu... 2

BAŞKAN ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 8 numara müjdesini şu sözlerle vermişti…
"Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız."

Fenerbahçe de transferin son günü hareketli başladı! İspanyol devi Real Madrid in orta sahası Dani Ceballos için temaslar kuruldu... 3

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

29 yaşındaki İspanyol orta sahanın Haziran 2027 de sözleşmesi sona erecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Final için sahaya çıkıyoruz! Haydi çocuklar...Final için sahaya çıkıyoruz! Haydi çocuklar...
İtalya onu konuşuyor! Kenan Yıldız ödüle doymuyor...İtalya onu konuşuyor! Kenan Yıldız ödüle doymuyor...
Anahtar Kelimeler:
transfer Ali Koç son dakika fenerbahçe real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...

Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Final için sahaya çıkıyoruz! Haydi çocuklar...

Final için sahaya çıkıyoruz! Haydi çocuklar...

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geldi...

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geldi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.