Fenerbahçe'de transferin son günü hareketli başladı! İspanyol devi Real Madrid'in orta sahası Dani Ceballos için temaslar kuruldu...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun gelişinin ardından takıma son 1 takviye daha planlanıyor. Jhon Duran, Ederson, Milan Skriniar, Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, transferin son gününde 8 numara takviyesi yapmak istiyor.

REAL MADRİD’LE GÖRÜŞÜLÜYOR

Sarı lacivertli ekip yıldız oyuncu Dani Ceballos için İspanyol ekibiyle temaslarını hızlandırdı. Fenerbahçe Ceballos için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı düşündüğü belirtildi.

BAŞKAN ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 8 numara müjdesini şu sözlerle vermişti…

"Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız."

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

29 yaşındaki İspanyol orta sahanın Haziran 2027 de sözleşmesi sona erecek.