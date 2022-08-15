SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de UEFA listesine bile bildirilmedi! Pelkas adım adım Hull City'ye...

Fenerbahçe'de UEFA listesine bile bildirilmedi! Pelkas adım adım Hull City'ye...

15.08.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Avusturya Wien ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Adı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile anılan Pelkas'ın listeye alınmaması transferin bittiği olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'de UEFA listesine bile bildirilmedi! Pelkas adım adım Hull City'ye...
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur yer almadı.

PELKAS ADIM ADIM HULL CITY'YE

dimitris-pelkas-aa-1796269

Bu gelişmeyle birlikte Pelkas'ın Hull City'ye transferinin her an açıklanması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamada Pelkas'ı istedikleri açık açık söylenmiş ve beklemeye geçtikleri ifade edilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecekCristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecek
Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"
O transfere ulaşılamıyor! F.Bahçeliler ayaklandı, ortalık karıştı "Haddinizi bilin"O transfere ulaşılamıyor! F.Bahçeliler ayaklandı, ortalık karıştı "Haddinizi bilin"
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı fenerbahçe hull city pelkas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Yılın transfer bombası! Tudor istemedi, G.Saray devreye girdi

Yılın transfer bombası! Tudor istemedi, G.Saray devreye girdi

Transferde çıldırdılar! İkisi birden imzalıyor...

Transferde çıldırdılar! İkisi birden imzalıyor...

'Galatasaray transferi bitirdi!'

'Galatasaray transferi bitirdi!'

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.