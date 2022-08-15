Fenerbahçe'de UEFA listesine bile bildirilmedi! Pelkas adım adım Hull City'ye...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur yer almadı.

PELKAS ADIM ADIM HULL CITY'YE

Bu gelişmeyle birlikte Pelkas'ın Hull City'ye transferinin her an açıklanması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamada Pelkas'ı istedikleri açık açık söylenmiş ve beklemeye geçtikleri ifade edilmişti.



