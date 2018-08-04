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Fenerbahçe'de Valbuena depremi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.08.2018 10:40 | Son Güncelleme

Şahsi oyunu nedeniyle geçen sezon Aykut Kocaman tarafından kızağa çekilen Mathieu Valbuena, Phillip Cocu'nun da sinirlerini bozmaya başladı.

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Hollandalı teknik adam, top kayıpları nedeniyle Fransız yıldızı ciddi bir dille uyardı.

Damien Comolli ile bu konuyu konuşan Cocu, çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Valbuena'nın satışına onay verebileceğini bildirdi. 28 Eylül'de 34'üne basacak olan futbolcunun talibi çok ancak yaşı nedeniyle teklif edilen rakamlar tatmin edici değil.

Oyuncunun aldığı yüksek ücret de kendisine talip olan kulüplerin şevkini kırıyor. Suudi Arabistan'dan ise Valbuena'ya ciddi teklifler var. Negredo ve Gomis'i satmak için Beşiktaş ile Galatasaray'ın kapısını çalan menajerin, Comolli ile de temasa geçip Valbuena için aracı olabileceğini söylediği öğrenildi. Söz konusu menajerin, "Siz yeter ki isteyin, Valbuena'ya en az 8 milyon euro'ya satarım. Daha fazlasını bile getirebilirim" dediği belirtildi. Comolli'nin menajere yanıtı, "Teklifleri getir bakarız" şeklinde oldu.

Sarı-lacivertli yönetimin, Kocaman'dan sonra Cocu ile de sorun yaşama potansiyeline sahip olan Valbuena için gelecek 8-10 milyon euro civarındaki bir teklife 'hayır' demeyeceği konuşuluyor. Ancak son sözü Cocu ve Comolli söyleyecek. (FOTOMAÇ)

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Fenerbahçe aykut kocaman mathieu valbuena Phillip Cocu

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