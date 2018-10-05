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Fenerbahçe'de Valbuena isyan etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de ikinci yarıda yedek oyuncuların ısınması esnasında bazı ilginç durumlar yaşandı.

Fenerbahçe'de Valbuena isyan etti

UEFA Avrupa Ligi'den Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı Kadıköy'de konuk etti. Maçın ikinci yarısında ilginç durumlar yaşandı. İlk olarak Valbuena önce ısınmaya gitti sonra geri çağrıldı. Bir süre sonra teknik heyet tarafından tekrar ısınmaya yollanmak isteyen tecrübeli futbolcu tepki gösterdi. Fransız yıldız, duruma sinirlendi ve gitmedi. Araya idari menajer Onur Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna girdi. 87'de oyuna alınan Mehmet Topal da sitem etti. Maçın bitmesine az kaldığı için yedek kulübesinden çıkarken neden girdiğine anlam veremeyen yıldız orta saha memnun gözükmedi. (MİLLİYET)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe valbuena Chris van der Weerden Onur Başar

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