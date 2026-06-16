Fenerbahçe'de Vedat Muriqi dönemi! Yıllar sonra yuvaya geri dönüyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıran bir transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, eski golcüsü Vedat Muriqi'nin bonservisi konusunda İspanyol temsilcisi Mallorca ile anlaşma sağlarken, tecrübeli futbolcunun resmi imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DEV BONSERVİSLE GERİ DÖNÜYOR

İspanyol basınından Ultima Hora'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için Mallorca'ya 15.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Tarafların anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

İMZA İÇİN İSTANBUL YOLCUSU

Kosovalı yıldızın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi. Kontrollerin ardından Muriqi'nin kendisini üç yıllığına Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TARAFTARLAR HEYECANLI

Vedat Muriqi'nin dönüş haberi sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Fenerbahçeli futbolseverlerin, deneyimli golcüyü havalimanında coşkulu bir şekilde karşılamak için hazırlıklara başladığı belirtildi.