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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri

26.05.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi teknik direktör konusunda Emre Belözoğlu'nu görevde tutma kararı alan Fenerbahçe'de transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu eski golcüsü Vedat Muriqi'in eşinden sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri

Fenerbahçe, Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içerisine girdiği Vedat Muriqi transferini 7 Temmuz 2019'da resmen açıklamıştı. Fenerbahçe ise Vedat'tan gelen rekor parayla 20 transfer yaparak sezona şampiyonluk parolasıyla girmişti.

Geldiği sezon 17 gol atmayı başaran Kosovalı golcü, sezon sonu ise 17.5 milyon Euro bedelle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Ancak geride bıraktığımız sezonda Kanarya ligi 3. bitirerek, Vedat Muriqi de Lazio'da sadece 2 gol atarak hayal kırıklığı yarattılar.

Enner Valencia dışında Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin eski golcüsü için yeniden girişimlere başladığı iddia edilmişti.

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Türkiye'ye geri dönmek istediği ifade edilen Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi'ten de heyecanlandıran paylaşım geldi.

Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt verdi:

"Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün "dileğimiz" gerçek olur. Teşekkürler."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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