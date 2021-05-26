Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri

Fenerbahçe, Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içerisine girdiği Vedat Muriqi transferini 7 Temmuz 2019'da resmen açıklamıştı. Fenerbahçe ise Vedat'tan gelen rekor parayla 20 transfer yaparak sezona şampiyonluk parolasıyla girmişti.

Geldiği sezon 17 gol atmayı başaran Kosovalı golcü, sezon sonu ise 17.5 milyon Euro bedelle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Ancak geride bıraktığımız sezonda Kanarya ligi 3. bitirerek, Vedat Muriqi de Lazio'da sadece 2 gol atarak hayal kırıklığı yarattılar.

Enner Valencia dışında Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin eski golcüsü için yeniden girişimlere başladığı iddia edilmişti.

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Türkiye'ye geri dönmek istediği ifade edilen Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi'ten de heyecanlandıran paylaşım geldi.

Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt verdi:

"Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün "dileğimiz" gerçek olur. Teşekkürler."



