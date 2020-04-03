Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transfer olacak mı?

Fenerbahçe'de forma giyen golcü Vedat Muriqi ve stoper Serdar Aziz'in menajerliğini üstlenen Haluk Canatar'dan son dakika transfer açıklaması geldi. Haluk Canatar, Vedat Muriqi'nin geleceğine yönelik detayları Radyospor'da Salim Manav'a açıkladı.
"FENERBAHÇE'NİN OYUNCUSU"
Haluk Canatar,"İtalya'da ve Türkiye'de hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmadı. Koronavirüs salgını sebebiyle transfer konuşulması şu anda zaten mümkün değil. Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bizim bir kulüple görüşmemiz Fenerbahçe'ye etik olarak saygısızlık olur. Burada doğru adres Fenerbahçe'dir."
"TEKLİF OLMAMASI ANORMAL OLUR"
Haluk Canatar,"Vedat'la ilgili transfer tekliflerinin olmaması anormal olur. Dünya futbolunda santrfor eksikliği var. Vedat'la da kulüplerin ilgilenmesi, oyuncuyu kulüplerin istemesi de normal. Vedat'la ilgili bir bilgi alınmak istendiğinde doğru adresin Fenerbahçe olduğunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.
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