Fenerbahçe'de Victor Moses ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Inter ile anlaşmaya varan Victor Moses'ın kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Victor Moses, İngiliz devi Chelsea'den transfer edilmişti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon İngiltere’nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncumuz Victor Moses’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. Moses’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Bu arada İtalyan ekibi Inter de Victor Moses'ı Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

