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Fenerbahçe'de Victor Moses ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Inter ile anlaşmaya varan Victor Moses'ın kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Victor Moses, İngiliz devi Chelsea'den transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de Victor Moses ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Inter ile anlaşmaya varan Victor Moses'ın kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Victor Moses, İngiliz devi Chelsea'den transfer edilmişti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon İngiltere’nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncumuz Victor Moses’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. Moses’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Victor Moses

Bu arada İtalyan ekibi Inter de Victor Moses'ı Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Iyi olmuş bence 1 hafta var 3 hafta yoktu. Bu şekilde en azından hesaplarımız tutar.
müzmin sakat...tam iyi oldu form tutuyo derken bi bakmissin yine sakat
Defolsun gitsin.
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