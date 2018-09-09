Fenerbahçe'de Volkan Demirel Harun Tekin ve Berke Özer'e taktik verecek

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe’de kaleci konusunda yeni bir dönem başlıyor. Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Harun Tekin ile beraber roller de belirlendi.

Harun konusunda oldukça istekli olan sarı-lacivertlilerde birinci eldiven de artık değişiyor. 29 yaşındaki kaleci, artık yeni bir numara oluyor. Kayserispor maçında da 3 gol yemesine karşın başarılı bulunan Harun’la sezonun genelinde devam edilmesi bekleniyor. 2002 yılından bu yana kadroda olan Volkan Demirel’in yedek kulübesinin yolu gözüküyor.

37 yaşındaki kalecinin özellikle Berke ve Harun’a destek olması, kaptanlık rolünü yapması, taktik ve mental açıdan takımı hazırlaması isteniyor. Adeta bir kaleci antrenörü gibi olacak Volkan, farklı bir statüde olacak. 18 yaşındaki Berke Özer de kademe kademe formaya ısınacak. Tecrübeli isimlerle çalışacak olan Berke’nin 2 yıllık süre içerisinde istenen seviyeye ulaşması planlanıyor. Ayrıca kadroda Erten Ersu da 4. alternatif olarak duruyor.

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