Fenerbahçe'de Volkan Demirel Harun Tekin ve Berke Özer'e taktik verecek

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe’de kaleci konusunda yeni bir dönem başlıyor. Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Harun Tekin ile beraber roller de belirlendi.
Harun konusunda oldukça istekli olan sarı-lacivertlilerde birinci eldiven de artık değişiyor. 29 yaşındaki kaleci, artık yeni bir numara oluyor. Kayserispor maçında da 3 gol yemesine karşın başarılı bulunan Harun’la sezonun genelinde devam edilmesi bekleniyor. 2002 yılından bu yana kadroda olan Volkan Demirel’in yedek kulübesinin yolu gözüküyor.
37 yaşındaki kalecinin özellikle Berke ve Harun’a destek olması, kaptanlık rolünü yapması, taktik ve mental açıdan takımı hazırlaması isteniyor. Adeta bir kaleci antrenörü gibi olacak Volkan, farklı bir statüde olacak. 18 yaşındaki Berke Özer de kademe kademe formaya ısınacak. Tecrübeli isimlerle çalışacak olan Berke’nin 2 yıllık süre içerisinde istenen seviyeye ulaşması planlanıyor. Ayrıca kadroda Erten Ersu da 4. alternatif olarak duruyor.
İlk maç şanssızlığı
Sarı-lacivertli formayla ilk maçına Kayserispor önünde çıkan Harun Tekin kötü bir gün geçirdi. İlk maçında 3 gol yiyen ve yenilgiye engel olamayan Harun, istatistik olarak da şanssızlık yaşadı.
Ligin ilk 3 haftasında kalesinde 9 isabetli şut görüp 3 gol yiyen Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasında ise tam 12 isabetli şutu kalesinde gördü. Maçta 9 şut kurtarışı yapan Harun, buna karşın 3 gol yedi ve kötü bir gün geçirdi.
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