Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısındaki fazlalık ayrılık getiriyor! Kaleci Dominik Livakoviç için Girona iddiası...

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte Ederson transferi ile birlikte oluşan yabancı çokluğu problem olmaya devam ediyor. Başkan Ali Koç ve yöneticiler başta Djiku, Becao, Livakoviç ve Amrabat gibi yabancı oyuncularla yabancı oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.

GIRONA RESMEN GELDİ!

İspanyol ekibi Girona, Dominik Livakoviç için Fenerbahçe’nin kapısnı resmen çaldı. Girona, Dominik Livakovic'i kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. Taraflar arasında maaş paylaşımı için görüşmeler başladı.

LIVA DA AYRILMAK İSTİYOR

Hırvat kalecinin takımda forma şansı bulamamaktan rahatsız olduğu ve İspanya’ya transfer olmak istediği gelen bilgiler arasında.

BU GECE RESMİLEŞEBİLİR

Avrupa transfer piyasasında bu gece transferin sonlanması sebebiyle elini çabuk tutmak isteyen İspanyol ekibinin transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.