Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

Sarı Lacivertlilerin sportif direktörü Comolli hem takımın yeni hocası hem de transfer için çok ciddi mesai harcıyor.

Cenk Tosun devreye girdi

1 / 4 Fransız futbol adamı, bu sezon kulübünde fazla forma şansı bulamayan Yannick Bolasie'yi kiralık olarak kadroya kazandırabilmek için Everton ile görüşmelere başladı. İngiliz temsilcisi de Kongolu sol kanadı kiralamaya sıcak bakıyor.

2 / 4 Comolli 29 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti ve teklifini sundu. Maddi anlamda tatmin edici bir öneriyle karşılaşan Bolasie'nin, Türkiye'ye gelme konusunda ise çekinceleri olduğu öğrenildi.

3 / 4 Burada da Everton'dan takım arkadaşı Cenk Tosun devreye girdi ve Kongolu yıldızın kafasındaki soru işaretlerini silen bir konuşma gerçekleştirdi.