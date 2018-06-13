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Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.06.2018 10:48 | Son Güncelleme

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı Lacivertlilerin sportif direktörü Comolli hem takımın yeni hocası hem de transfer için çok ciddi mesai harcıyor.

Cenk Tosun devreye girdi

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Fransız futbol adamı, bu sezon kulübünde fazla forma şansı bulamayan Yannick Bolasie'yi kiralık olarak kadroya kazandırabilmek için Everton ile görüşmelere başladı. İngiliz temsilcisi de Kongolu sol kanadı kiralamaya sıcak bakıyor.

Fransız futbol adamı, bu sezon kulübünde fazla forma şansı bulamayan Yannick Bolasie'yi kiralık olarak kadroya kazandırabilmek için Everton ile görüşmelere başladı. İngiliz temsilcisi de Kongolu sol kanadı kiralamaya sıcak bakıyor.
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Comolli 29 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti ve teklifini sundu. Maddi anlamda tatmin edici bir öneriyle karşılaşan Bolasie'nin, Türkiye'ye gelme konusunda ise çekinceleri olduğu öğrenildi.

Comolli 29 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti ve teklifini sundu. Maddi anlamda tatmin edici bir öneriyle karşılaşan Bolasie'nin, Türkiye'ye gelme konusunda ise çekinceleri olduğu öğrenildi.
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Burada da Everton'dan takım arkadaşı Cenk Tosun devreye girdi ve Kongolu yıldızın kafasındaki soru işaretlerini silen bir konuşma gerçekleştirdi.

Burada da Everton'dan takım arkadaşı Cenk Tosun devreye girdi ve Kongolu yıldızın kafasındaki soru işaretlerini silen bir konuşma gerçekleştirdi.
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Bolasie'nin yeni sezonda ciddi ciddi Fenerbahçe formasını giymeyi düşündüğü belirtidi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

Bolasie'nin yeni sezonda ciddi ciddi Fenerbahçe formasını giymeyi düşündüğü belirtidi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ali koç

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