Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran neşteri vuruyor! Teknik ekiple kritik toplantı yapılacak... Volkan Demirel bombası...

Fenerbahçe’de kötü gidişata dur demek için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çiçeği burnunda başkan Sadettin Saran, Hırvatistan dönüşü takımla ilgili kritik kararlar almak üzere harekete geçti. İşte detaylar…

VOLKAN DEMİREL BOMBASI!

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Sadettin Saran, Volkan Demirel ile görüştü. Samandıra ve Futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel'e yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor.

TEDESCO VE ÖZEK TOPLANTIYA!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun bir baka öze haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile Zagreb dönüşünde bir araya gelecek ve ikiliyle toplantı yapacak!

‘‘AYKUT KOCAMAN GÖREVE GELİRSE…’’ DEMİŞTİ

Volka Demirel geçtiğimiz günlerde NOW ekranlarında, "En doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. Her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık." Demişti.