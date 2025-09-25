SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran neşteri vuruyor! Teknik ekiple kritik toplantı yapılacak... Volkan Demirel bombası...

Fenerbahçe’de yeni başkan Sadettin Saran göreve gelir gelmez takıma neşteri vurmaya hazırlanıyor. Göreve seçildiği gün Kasımpaşa’ya karşı alınan beraberliğin ardından şimdi de 3-1’lik D.Zagreb yenilgisi bardağı taşırdı. Saran önce Volkan Demirel görüştü, ardından Tedesco ile görüşecek.

Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran neşteri vuruyor! Teknik ekiple kritik toplantı yapılacak... Volkan Demirel bombası...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de kötü gidişata dur demek için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çiçeği burnunda başkan Sadettin Saran, Hırvatistan dönüşü takımla ilgili kritik kararlar almak üzere harekete geçti. İşte detaylar…

VOLKAN DEMİREL BOMBASI!

Fenerbahçe de yeni başkan Sadettin Saran neşteri vuruyor! Teknik ekiple kritik toplantı yapılacak... Volkan Demirel bombası... 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Sadettin Saran, Volkan Demirel ile görüştü. Samandıra ve Futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel'e yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor.

TEDESCO VE ÖZEK TOPLANTIYA!

Fenerbahçe de yeni başkan Sadettin Saran neşteri vuruyor! Teknik ekiple kritik toplantı yapılacak... Volkan Demirel bombası... 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun bir baka öze haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile Zagreb dönüşünde bir araya gelecek ve ikiliyle toplantı yapacak!

‘‘AYKUT KOCAMAN GÖREVE GELİRSE…’’ DEMİŞTİ

Fenerbahçe de yeni başkan Sadettin Saran neşteri vuruyor! Teknik ekiple kritik toplantı yapılacak... Volkan Demirel bombası... 3

Volka Demirel geçtiğimiz günlerde NOW ekranlarında, "En doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. Her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık." Demişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırvat basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! ''Türk çorbası...''Hırvat basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! ''Türk çorbası...''
Sapancaspor eski başkanının trajik ölümü! Tabancayı boş sandı...Sapancaspor eski başkanının trajik ölümü! Tabancayı boş sandı...
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Dinamo Zagreb Volkan Demirel Sadettin Saran fenerbahçe Devin Özek Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.