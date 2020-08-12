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Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa sunuldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları 'Sevgi limit tanımaz' sloganıyla kulüp mağazasının internet sitesinden satışa sundu. Kulüp duyuruyu sabah saatlerinde resmi sitesinden yaptı. Vedat Muriqi'nin katalog çekimlerine katıldığı formaların duyurusunun ardından taraftar büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa sunuldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar satışa çıktı.

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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, çubuklu, lacivert ve altın sarısı olarak tasarlanan yeni sezon formalarının Fenerium mağazalarında ve fenerium internet sitesi üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.
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Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği formaların fiyatlarının 289 lira olduğu belirtildi.

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KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: FENERBAHÇE RESMİ İNTERNET SİTESİ

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