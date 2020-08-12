Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa sunuldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar satışa çıktı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, çubuklu, lacivert ve altın sarısı olarak tasarlanan yeni sezon formalarının Fenerium mağazalarında ve fenerium internet sitesi üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.
Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği formaların fiyatlarının 289 lira olduğu belirtildi.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: FENERBAHÇE RESMİ İNTERNET SİTESİ
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