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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

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Antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı. Bugün takıma katılan Miha Zajc ise takımdan ayrı özel program dahilinde hazırlıkları sürdürdü. Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

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