Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayı; Andre Villas Boas

Tecrübeli ve yabancı bir teknik adamı takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Football365'in Marca'dan aktardığına göre, sarı-lacivertlilerin listesinde Andre Villas Boas bulunuyor. Portekizli teknik adamın Rafael Benitez ve Paulo Fonseca ile birlikte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

SIMONE INZAGHI İLE YOLLARI AYIRAN LAZIO DA DEVREDE

Haberde İtalyan ekibi Lazio'nun da Villas Boas ile ilgilendiği vurgulandı. Son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca Inter, Chelsea, Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev yaptı.



