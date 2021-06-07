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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayı; Andre Villas Boas

07.06.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Belözoğlu'nu gönderdikten sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Andre Villas Boas geldi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayı; Andre Villas Boas

Tecrübeli ve yabancı bir teknik adamı takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Football365'in Marca'dan aktardığına göre, sarı-lacivertlilerin listesinde Andre Villas Boas bulunuyor. Portekizli teknik adamın Rafael Benitez ve Paulo Fonseca ile birlikte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

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Haberde İtalyan ekibi Lazio'nun da Villas Boas ile ilgilendiği vurgulandı. Son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca Inter, Chelsea, Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev yaptı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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