Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısı bitmek üzere... Karar her an açıklanabilir

Süper Lig devi Fenerbahçe’de kritik toplantı devam ediyor. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun toplantısı sona ermek üzere. Toplantının en önemli konularından olan teknik direktör meselesinde belirsizlik son bulmak üzere. Masada 4 aday var...

HENÜZ ANLAŞMA YOK!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı başladı. Şu ana dek hiçbir isimle anlaşma sağlanmadı. Toplantıda tüm adaylar ile şartları masaya yatırılacak ve yeni teknik direktör belirlenecek. Ardından iş resmileştirilecek. An itibarıyla masada 4 aday var. Bunlar Tedesco, Spaletti, Postecoglou ve İsmail Kartal...

TEDESCO BOMBASI

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, son olarak Domenico Tedesco ismini Fenerbahçe'ye önerdi ve İtalyan teknik adamla ilgili sunum yaptı. Yönetim Kurulu adayların arasına Tedesco'yu da ekledi.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİMLER

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica eşleşmesinden elenen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı almıştı. Sarı lacivertlilerde Futbol Direktörü Devin Özek o günden bu yana teknik adam arayışına girdi. Gündeme gelen diğer isimler ise Spaletti ve Postecoglou.