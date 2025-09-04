SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısı bitmek üzere... Karar her an açıklanabilir

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü resmen belli olmak üzere. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısı bitmek üzere. Masada 4 aday yer alıyor. Masaya bugün gelen son isim ise Domenico Tedesco...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısı bitmek üzere... Karar her an açıklanabilir
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Fenerbahçe’de kritik toplantı devam ediyor. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun toplantısı sona ermek üzere. Toplantının en önemli konularından olan teknik direktör meselesinde belirsizlik son bulmak üzere. Masada 4 aday var...

HENÜZ ANLAŞMA YOK!

Fenerbahçe de yeni teknik direktör belli oluyor! Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısı bitmek üzere... Karar her an açıklanabilir 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı başladı. Şu ana dek hiçbir isimle anlaşma sağlanmadı. Toplantıda tüm adaylar ile şartları masaya yatırılacak ve yeni teknik direktör belirlenecek. Ardından iş resmileştirilecek. An itibarıyla masada 4 aday var. Bunlar Tedesco, Spaletti, Postecoglou ve İsmail Kartal...

TEDESCO BOMBASI

Fenerbahçe de yeni teknik direktör belli oluyor! Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısı bitmek üzere... Karar her an açıklanabilir 2

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, son olarak Domenico Tedesco ismini Fenerbahçe'ye önerdi ve İtalyan teknik adamla ilgili sunum yaptı. Yönetim Kurulu adayların arasına Tedesco'yu da ekledi.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİMLER

Fenerbahçe de yeni teknik direktör belli oluyor! Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısı bitmek üzere... Karar her an açıklanabilir 3

Fenerbahçe de yeni teknik direktör belli oluyor! Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu toplantısı bitmek üzere... Karar her an açıklanabilir 4

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica eşleşmesinden elenen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı almıştı. Sarı lacivertlilerde Futbol Direktörü Devin Özek o günden bu yana teknik adam arayışına girdi. Gündeme gelen diğer isimler ise Spaletti ve Postecoglou.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev maça saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli oldu...Dev maça saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli oldu...
Asbaşkan Hamdi Akın'dan taraftara müjde!Asbaşkan Hamdi Akın'dan taraftara müjde!
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Teknik Direktör José Mourinho Ali Koç fenerbahçe Devin Özek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

1 günlük ücreti duyunca inanamadı

1 günlük ücreti duyunca inanamadı

Dev maça saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli oldu...

Dev maça saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli oldu...

Asbaşkan Hamdi Akın'dan taraftara müjde!

Asbaşkan Hamdi Akın'dan taraftara müjde!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Belçika basını duyurdu! G.Saray genç yıldızı istiyor...

Belçika basını duyurdu! G.Saray genç yıldızı istiyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.