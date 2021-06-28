SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe’de yeni yönetim mazbatasını aldı

Fenerbahçe’de yeni yönetim mazbatasını aldı

28.06.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mazbatasını aldı.

Fenerbahçe’de yeni yönetim mazbatasını aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda 6 bin 459 oy alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç ve 6 bin 378 oy alan yönetim kurulu üyeler, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yeni yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeniden seçilen Sayın Başkanı, yeniden seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri, öncelikle seçim sonuçlarının Fenerbahçe Spor Kulübü’ne hayırlar uğurlar getirmesini diliyorum. 3 sene daha kulüp başkanımızın görevini başarıyla sürdürmesini, başta sportif başarılar olmak üzere kulübümüzün bütün sporcularının muvaffak olması için elinizden geleni yapmanızı ve mali durumumuzun eskisinden daha iyiye gitmesini ve yeni tesisler kazandırmanızı delegelerimiz, genel kurulu üyelerimiz adına hassaten rica ediyorum. Hem kendi adıma hem de kongreyi yöneten başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım adına ve genel kuruldaki bütün üyelerimizin icazeti adına sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızın da üçüncü seneden sonra 3 sene daha devam edecek arkadaşlarımız var, bu sene bu masada oturmak suretiyle göreve başlayıp inşallah 3 seneyi tamamlayacak arkadaşlarımız var. Toplam 21 Yönetim Kurulu Üyemizin de Sayın Ali Y. Koç başkanlığında ona dilediğim bütün temennileri sizler için de diliyorum. Muvaffak olmanızı, kulübümüze yararlı olmanızı diliyorum ve hepinize Allah’ın yardımcı olmasını temenni ediyorum. Şimdi sizlere genel kurul sonuçlarına göre kesinleşmiş seçim sonucu düzenlediğimiz mazbatayı takdim edeceğiz. Yönetim Kurulu Üyelerimizden başlamak suretiyle mazbataları tek tek takdim edeceğiz. Esas iktidarın sahibi olan yönetim sizlere geçecek” şeklinde konuştu.

"BU DÖNEM ÇOK FARKLI OLACAK"

Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Öncelikle Vefa Bey’e, Vefa Beyin başkanlığında seçimli genel kurulumuzu idare eden divan başkanlığına, hepinize hem iki gün için harcadığınız mesai, emek, çaba, birleştirici ve yapıcı üslubunuz için çok çok teşekkür ederiz. Vefa Bey, her daim öyle olmuştur. 3 Temmuz’da Vefa Bey, divan başkanı değildi ama buraya, bu odaya gelen ilk kişi, pazar veya pazartesi, pazardan sonraki ilk gün Vefa Bey’di. Her zaman ben onun akil rehberliğini yaşadım, gördüm. Sonra da onun divan başkanlığında başkan olmak kısmet oldu. Son 3 senede inişli çıkışlı zamanlar da yaşasak Vefa Bey, her zaman danışabileceğimiz bir kişi olarak yanımızda oldu. Ben size hem geçmiş için hem de son iki gün için şahsım ve yönetim kurulum adına, tüm Fenerbahçe camiası adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dönem geçen döneme göre çok daha farklı olacak. Çok daha güzel şeyleri konuşacağımız, sonunda mutlulukların olacağı, Fenerbahçe’nin hak ettiği yerde bulunacağı bir dönemin başlangıcı olacağına canı gönülden inanıyorum. Sağ olun, var olun. Hepimizin yolu açık şansı bol olsun” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerine tek tek mazbatalarını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacakEngin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
İşte F.Bahçe'nin yeni hocasıİşte F.Bahçe'nin yeni hocası
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

İşte F.Bahçe'nin yeni hocası

İşte F.Bahçe'nin yeni hocası

Taylan Antalyalı'nın tişörtü olay oldu

Taylan Antalyalı'nın tişörtü olay oldu

Galatasaray'da transfer yasağı krizi!

Galatasaray'da transfer yasağı krizi!

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

G.Saray'da sürpriz ayrılık

G.Saray'da sürpriz ayrılık

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

Milli yıldız EURO 2020'nin en iyisi

Milli yıldız EURO 2020'nin en iyisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.