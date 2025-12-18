Bakan Tunç'a verilen formada imzası vardı! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe yönetimi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etmişti. Başkan Sadettin Saran, Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı formayı Bakan Tunç'a hediye etti.

FORMADA MERT HAKAN YANDAŞ'IN İMZASI YER ALDI

Formada, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ın imzası olması dikkat çekerken, konu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe tarafından konuyla ilgili olarak bir açıklama yayınlandı ve imzaların geçmişte atıldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

"GEÇMİŞTE TOPLU ŞEKİLDE İMZALANMIŞ, STANDART HATIRA FORMASIDIR"

Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır.

Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez. Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.

Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir.

Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez."