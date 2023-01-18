Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun bileti kesildi! Jorge Jesus ayrılığı onayladı!

Beşiktaş'ın ilgisi bilinen Miha Zajc takımdan ayrılıyor. Sözleşme uzatma tekliflerini reddeden yıldız oyuncu Jorge Jesus'un gözünden düştü.

"KAFASI BİZİMLE OLMAYAN OYUNCUYU OYNATAMAM"

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma tekliflerini redden Miha Zajc ile ilgili konuşan Jorge Jesus, "Kafası bizimle olmayan oyuncuyu oynatamam. Zaten o da faydalı olamaz. Sezon sonu takımdan bedelsiz bir şekilde ayrılabilir" şeklinde yorum yaptı.

BEŞİKTAŞ ALABİLİR

Miha Zajc'a Beşiktaş'ın ilgisi epeydir sürüyor. Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda devreye girmeyi bekleyen siyah-beyazlıların bu haberin ardından girişimlere başladığı öğrenildi.



