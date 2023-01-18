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Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun bileti kesildi! Jorge Jesus ayrılığı onayladı!

18.01.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kadro hakkında kararını verdi. Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc takımdan kesin olarak ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma tekliflerini sırasıyla reddeden yıldız oyuncu Jorge Jesus'un gözünden düştü. Miha Zajc sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun bileti kesildi! Jorge Jesus ayrılığı onayladı!
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Beşiktaş'ın ilgisi bilinen Miha Zajc takımdan ayrılıyor. Sözleşme uzatma tekliflerini reddeden yıldız oyuncu Jorge Jesus'un gözünden düştü.

"KAFASI BİZİMLE OLMAYAN OYUNCUYU OYNATAMAM"

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Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma tekliflerini redden Miha Zajc ile ilgili konuşan Jorge Jesus, "Kafası bizimle olmayan oyuncuyu oynatamam. Zaten o da faydalı olamaz. Sezon sonu takımdan bedelsiz bir şekilde ayrılabilir" şeklinde yorum yaptı.

BEŞİKTAŞ ALABİLİR

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Miha Zajc'a Beşiktaş'ın ilgisi epeydir sürüyor. Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda devreye girmeyi bekleyen siyah-beyazlıların bu haberin ardından girişimlere başladığı öğrenildi.


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Miha Zajc Jorge Jesus fenerbahçe beşiktaş sezon

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