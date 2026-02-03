SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de yılın şoku! En-Nesyri yerine 30 milyon Euro'luk golcü

Sarı-Lacivertli camiada deprem etkisi yaratan gelişme! "Bitti" gözüyle bakılan N'Golo Kante takasında masalar devrildi. Kocaelispor maçı sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan En-Nesyri elde kaldı. Suudi ekibi Al Ittihad, son saniyede rotayı kırıp 30 milyon Euro'ya Monaco'nun genç yıldızını aldı!

Fenerbahçe'de yılın şoku! En-Nesyri yerine 30 milyon Euro'luk golcü
Emre Şen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de transfer gündemi bir anda tersine döndü. N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için gün sayan ve bu transfer kapsamında golcüsü Youssef En-Nesyri'yi takasta kullanmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan'dan gelen haberle sarsıldı. Dev operasyon iptal oldu.

VEDA ETMİŞTİ, GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe de yılın şoku! En-Nesyri yerine 30 milyon Euro luk golcü 1

Sürecin en dramatik yanı ise Youssef En-Nesyri cephesinde yaşandı. Kocaelispor maçına ilk 11'de çıkan ve karşılaşma sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tek tek vedalaşan Faslı golcü, ayrılık hazırlıklarına başlamıştı. Ancak transferin yatmasıyla birlikte En-Nesyri, Fenerbahçe'de kaldı.

AL ITTIHAD'DAN 30 MİLYON EURO'LUK TERS KÖŞE!

Fenerbahçe de yılın şoku! En-Nesyri yerine 30 milyon Euro luk golcü 2

Transferin iptal olma sebebi ise Al Ittihad'ın forvet tercihini değiştirmesi oldu.

Benzema Gitti: Karim Benzema ile sorun yaşayan ve Fransız yıldızı Al Hilal'e gönderen Al Ittihad, forvet boşluğunu En-Nesyri ile doldurmaktan vazgeçti.

Genç Yıldız Geldi: Suudi temsilcisi, Monaco'nun 19 yaşındaki Nijeryalı forveti George Ilenikhena'yı 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

KANTE HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Fenerbahçe de yılın şoku! En-Nesyri yerine 30 milyon Euro luk golcü 3

Al Ittihad'ın yeni golcüsünü Fransa'dan bulmasıyla birlikte, En-Nesyri transferi rafa kalktı. Bu gelişme, zincirleme olarak N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini de iptal ettirdi. Sarı-Lacivertli yönetim şimdi B planını devreye sokmak zorunda kalacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray aradığı "dinamoyu" Almanya'da buldu! Mattias Svanberg imzaya geliyorGalatasaray aradığı "dinamoyu" Almanya'da buldu! Mattias Svanberg imzaya geliyor
Türkiye Kupası'nda şok skor! Süper Lig ekibini 6 golle geçtiTürkiye Kupası'nda şok skor! Süper Lig ekibini 6 golle geçti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
haberler fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri son dakika transfer haberi son dakika transfer haberi fenerbahçe Youssef En-Nesyri Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.