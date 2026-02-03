Fenerbahçe'de yılın şoku! En-Nesyri yerine 30 milyon Euro'luk golcü

Fenerbahçe'de transfer gündemi bir anda tersine döndü. N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için gün sayan ve bu transfer kapsamında golcüsü Youssef En-Nesyri'yi takasta kullanmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan'dan gelen haberle sarsıldı. Dev operasyon iptal oldu.

VEDA ETMİŞTİ, GERİ DÖNÜYOR

Sürecin en dramatik yanı ise Youssef En-Nesyri cephesinde yaşandı. Kocaelispor maçına ilk 11'de çıkan ve karşılaşma sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tek tek vedalaşan Faslı golcü, ayrılık hazırlıklarına başlamıştı. Ancak transferin yatmasıyla birlikte En-Nesyri, Fenerbahçe'de kaldı.

AL ITTIHAD'DAN 30 MİLYON EURO'LUK TERS KÖŞE!

Transferin iptal olma sebebi ise Al Ittihad'ın forvet tercihini değiştirmesi oldu.

Benzema Gitti: Karim Benzema ile sorun yaşayan ve Fransız yıldızı Al Hilal'e gönderen Al Ittihad, forvet boşluğunu En-Nesyri ile doldurmaktan vazgeçti.

Genç Yıldız Geldi: Suudi temsilcisi, Monaco'nun 19 yaşındaki Nijeryalı forveti George Ilenikhena'yı 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

KANTE HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Al Ittihad'ın yeni golcüsünü Fransa'dan bulmasıyla birlikte, En-Nesyri transferi rafa kalktı. Bu gelişme, zincirleme olarak N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini de iptal ettirdi. Sarı-Lacivertli yönetim şimdi B planını devreye sokmak zorunda kalacak.