SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaraylıların "Messi rüyası" suya düştü! Dünya Yıldızı'nın yeni takımını duyurdular

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray camiasını heyecanlandıran "Messi İstanbul'a geliyor" iddialarının ardından İtalya'dan soğuk duş etkisi yaratan haber geldi. Sarı-Kırmızılıların "Sadece iç saha maçlarında oyna" teklifiyle ilgilendiği konuşulan Lionel Messi, kalbinin sesini dinledi. Efsane isim, futbola başladığı o kulüple prensip anlaşmasına vardı!

Galatasaraylıların "Messi rüyası" suya düştü! Dünya Yıldızı'nın yeni takımını duyurdular
Emre Şen

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Adı son günlerde Galatasaray ile anılan ve "Dünya Kupası'na hazırlık için İstanbul'da oynayabilir" denilen Arjantinli süperstarın asıl planı ortaya çıktı.

GALATASARAY İDDİALARI HEYECAN YARATMIŞTI

Galatasaraylıların "Messi rüyası" suya düştü! Dünya Yıldızı nın yeni takımını duyurdular 1

Geçtiğimiz günlerde A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray yönetiminden aldığı bilgilere dayanarak Messi için "4 aylık özel proje" hazırlandığını iddia etmişti. Bu plana göre Messi, 2026 Dünya Kupası'na formda girmek için sadece İstanbul'daki maçlarda oynayacak, deplasmanlara gitmeyecekti. Ancak İtalyan basını bu hayalleri yıkan haberi duyurdu.

İTALYANLAR DUYURDU: YUVAYA DÖNÜYOR!

Galatasaraylıların "Messi rüyası" suya düştü! Dünya Yıldızı nın yeni takımını duyurdular 2

Tuttomercatoweb'in haberine göre; 38 yaşındaki Lionel Messi, altyapısından yetiştiği ve taraftarı olduğu Arjantin ekibi Newell’s Old Boys ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübün yeni başkanı Ignacio Boero'nun, Messi'yi ikna ettiği ve tarihi dönüş için el sıkıştığı belirtildi.

GÜVENLİK GARANTİSİ VERİLDİ

Galatasaraylıların "Messi rüyası" suya düştü! Dünya Yıldızı nın yeni takımını duyurdular 3

Messi'nin Rosario şehrine dönüşündeki en büyük engel olan "güvenlik" sorunu da devlet eliyle çözüldü. Bölge valisinin bizzat devreye girdiği ve Messi ile ailesi için en üst düzeyde güvenlik garantisi verdiği aktarıldı.

İŞTE MESSI'NİN YENİ SÖZLEŞME PLANI

Galatasaraylıların "Messi rüyası" suya düştü! Dünya Yıldızı nın yeni takımını duyurdular 4

Haberin detaylarında Messi'nin takvimine dair çarpıcı bilgiler yer aldı:

Dünya Kupası Hedefi: 11 Haziran 2026'da başlayacak turnuvada son kez Arjantin forması giymek istiyor.

Kiralık Dönemi: Inter Miami ile 2028'e kadar sözleşmesi olan yıldızın, Ocak - Haziran 2027 tarihleri arasında kiralık olarak Newell’s Old Boys forması giymesi planlanıyor.

Amerika Ligi MLS'te Inter Miami formasıyla 88 maçta 77 gol ve 44 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen Messi, kariyerinin son imzasını çocukluk aşkı olan Newell's Old Boys'a atarak futbolu evinde bırakmayı hedefliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de yılın şoku! En-Nesyri yerine 30 milyon Euro'luk golcüFenerbahçe'de yılın şoku! En-Nesyri yerine 30 milyon Euro'luk golcü
Galatasaray aradığı "dinamoyu" Almanya'da buldu! Mattias Svanberg imzaya geliyorGalatasaray aradığı "dinamoyu" Almanya'da buldu! Mattias Svanberg imzaya geliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray messi son dakika transfer haberleri transfer haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.