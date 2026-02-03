Galatasaraylıların "Messi rüyası" suya düştü! Dünya Yıldızı'nın yeni takımını duyurdular

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Adı son günlerde Galatasaray ile anılan ve "Dünya Kupası'na hazırlık için İstanbul'da oynayabilir" denilen Arjantinli süperstarın asıl planı ortaya çıktı.

GALATASARAY İDDİALARI HEYECAN YARATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray yönetiminden aldığı bilgilere dayanarak Messi için "4 aylık özel proje" hazırlandığını iddia etmişti. Bu plana göre Messi, 2026 Dünya Kupası'na formda girmek için sadece İstanbul'daki maçlarda oynayacak, deplasmanlara gitmeyecekti. Ancak İtalyan basını bu hayalleri yıkan haberi duyurdu.

İTALYANLAR DUYURDU: YUVAYA DÖNÜYOR!

Tuttomercatoweb'in haberine göre; 38 yaşındaki Lionel Messi, altyapısından yetiştiği ve taraftarı olduğu Arjantin ekibi Newell’s Old Boys ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübün yeni başkanı Ignacio Boero'nun, Messi'yi ikna ettiği ve tarihi dönüş için el sıkıştığı belirtildi.

GÜVENLİK GARANTİSİ VERİLDİ

Messi'nin Rosario şehrine dönüşündeki en büyük engel olan "güvenlik" sorunu da devlet eliyle çözüldü. Bölge valisinin bizzat devreye girdiği ve Messi ile ailesi için en üst düzeyde güvenlik garantisi verdiği aktarıldı.

İŞTE MESSI'NİN YENİ SÖZLEŞME PLANI

Haberin detaylarında Messi'nin takvimine dair çarpıcı bilgiler yer aldı:

Dünya Kupası Hedefi: 11 Haziran 2026'da başlayacak turnuvada son kez Arjantin forması giymek istiyor.

Kiralık Dönemi: Inter Miami ile 2028'e kadar sözleşmesi olan yıldızın, Ocak - Haziran 2027 tarihleri arasında kiralık olarak Newell’s Old Boys forması giymesi planlanıyor.

Amerika Ligi MLS'te Inter Miami formasıyla 88 maçta 77 gol ve 44 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen Messi, kariyerinin son imzasını çocukluk aşkı olan Newell's Old Boys'a atarak futbolu evinde bırakmayı hedefliyor.