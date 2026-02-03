SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray aradığı "dinamoyu" Almanya'da buldu! Mattias Svanberg imzaya geliyor

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta sahadaki eksik parçasını Bundesliga'dan tamamladı. Sarı-Kırmızılılar, Wolfsburg'un İsveçli yıldızı Mattias Svanberg için kulübüyle "satın alma opsiyonlu kiralama" konusunda anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu İstanbul yolcusu!

Galatasaray aradığı "dinamoyu" Almanya'da buldu! Mattias Svanberg imzaya geliyor
Emre Şen
Mattias Svanberg

Mattias Svanberg

İSÇ İsveç
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Vfl Wolfsburg
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala orta saha rotasyonunu güçlendirecek kritik hamleyi yaptı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki Mattias Svanberg transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA TAMAM: OPSİYONLU KİRALIK

Galatasaray aradığı "dinamoyu" Almanya da buldu! Mattias Svanberg imzaya geliyor 1

Orta sahaya iki yönlü oynayabilen bir isim arayan Galatasaray, İsveçli futbolcu için Wolfsburg ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmanın detaylarına göre; Svanberg, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray aradığı "dinamoyu" Almanya da buldu! Mattias Svanberg imzaya geliyor 2

Transferdeki pürüzlerin giderilmesinin ardından Galatasaray yönetimi, oyuncuyu bir an önce takıma kazandırmak için harekete geçti. Mattias Svanberg'in sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a getirilmesi için uçuş planlamasının yapıldığı bildirildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray aradığı "dinamoyu" Almanya da buldu! Mattias Svanberg imzaya geliyor 3

Wolfsburg'un önemli isimlerinden biri olan Svanberg, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti. Bundesliga'da ve kupada toplam 18 maça çıkan İsveçli orta saha, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısıyla takımına destek verdi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de yılın şoku! En-Nesyri yerine 30 milyon Euro'luk golcüFenerbahçe'de yılın şoku! En-Nesyri yerine 30 milyon Euro'luk golcü
Türkiye Kupası'nda şok skor! Süper Lig ekibini 6 golle geçtiTürkiye Kupası'nda şok skor! Süper Lig ekibini 6 golle geçti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Mattias Svanberg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.