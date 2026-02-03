Galatasaray aradığı "dinamoyu" Almanya'da buldu! Mattias Svanberg imzaya geliyor

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala orta saha rotasyonunu güçlendirecek kritik hamleyi yaptı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki Mattias Svanberg transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA TAMAM: OPSİYONLU KİRALIK

Orta sahaya iki yönlü oynayabilen bir isim arayan Galatasaray, İsveçli futbolcu için Wolfsburg ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmanın detaylarına göre; Svanberg, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM

Transferdeki pürüzlerin giderilmesinin ardından Galatasaray yönetimi, oyuncuyu bir an önce takıma kazandırmak için harekete geçti. Mattias Svanberg'in sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a getirilmesi için uçuş planlamasının yapıldığı bildirildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Wolfsburg'un önemli isimlerinden biri olan Svanberg, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti. Bundesliga'da ve kupada toplam 18 maça çıkan İsveçli orta saha, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısıyla takımına destek verdi.