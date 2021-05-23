Fenerbahçe’de yılın takası! Ozan Tufan-Vedat Muriç...

Lazio Kulübü, Ozan Tufan’ı takımı katmak için çaba sarf ederken, Fenerbahçe yönetimi ise büyük bedel ile Lazio kulübüne sattıkları eski futbolcusu Vedat Muriç’i yeniden takıma getirmek ve oynatmak için harekete geçti.

OZAN TUFAN, 20 MİLYON EURO

Her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan için Fenerbahçe yönetimi 20 milyon Euro serbest kalma maddesini sözleşmesine koydurmuştu.

LAZIO'DAN TEKLİF GELDİ

İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ozan Tufan için İtalyan kulübü Lazio’dan yönetime ciddi bir teklif geldi.

OZAN-MURIÇ TAKASI İÇİN 3 ANA TEKLİF

Lazio kulübü 17 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’den satın aldıkları Vedat Muriç için, Ozan Tufan karşılığında Sarı-Lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulundu.

1- Ozan Tufan’ın bonservisine karşılık 5 milyon Euro nakit para+Vedat Muriç’in bonservisi.

2- Ozan Tufan’ın bonservisi için 15 milyon Euro nakit para + Vedat Muriç’i bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

3- Ozan Tufan bonservisi için 16 milyon Euro nakit para... Vedat Muriç ile ilgili ise kiralama içinse yıllık 2.5 milyon Euro para almak.



