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Fenerbahçe'de yine, yeniden Aaron Boupendza!

27.07.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe bu sezon gol yollarında sıkıntı çekmemek için garanti bir forvet arıyor. Geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza'nın ismi yeniden gündeme geldi! Boupendza da İstanbul'da oynamaya sıcak bakıyor. Transferin önünde bir engel var.

Fenerbahçe'de yine, yeniden Aaron Boupendza!

Fenerbahçe transferde sessizliğini korurken, sarı-lacivertliler için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son olarak Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza'nın sosyal medyada idman fotoğrafı paylaşırken konum olarak Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ni yazması dedikoduları alevlendirdi. Sarı-lacivertlilerin istediği 24 yaşındaki golcünün de gelmeye gönüllü olduğu bilinirken, bu hamle transferde yeni gelişmelerin yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

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PEREİRA NET BİR 9 NUMARA TRANSFERİ İSTİYOR

Fenerbahçe transferde şimdiye dek sadece Serdar Dursun ve Caulker'a imza attırdı. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira, net bir 9 numara transferi istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da daha önce yaptığı açıklamalarda forvet transferi yapacaklarını ifade etmişti.

TRANSFERİN ÖNÜNDE CİDDİ BİR ENGEL VAR

Geçen sezonun gol kralının transferinin önünde ciddi bir engel var.Kanarya'nın henüz elden çıkaramadığı oyuncular nedeniyle transfer yapamadığı ve 7-8 milyon Euro'luk bir bütçe açılımı olmadan yeni bir imzanın da imkansız olduğu ifade edildi. Boupendza ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bonservis sorununu çözmek için çabalıyor.

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HATAYSPOR 12 MİLYON EURO İSTİYOR!

Hatayspor cephesine de "Bütçe açılırsa ilgilenebiliriz" notu iletildi. Hatayspor'un 12 milyon Euro fiyat biçtiği Boupendza ile Celtic ve Sassuolo da ilgileniyor.

"TRANSFER İÇİN ARADILAR!"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Boupendza hakkında konuştu. Oyuncuyu isteyen çok kulüp olduğunu kaydeden Erdoğan, "İsim vermek istemiyorum ama bazı kulüplerin teknik direktörleri beni arayarak, özellikle Boupendza'nın karakteri hakkında bilgi aldı. Bizi memnun edecek teklif gelirse Boupendza'yı satacağız. Gidişine de hazırlıklıyız" dedi.

2 MİLYON 250 BİN EURO MAAŞ

Fenerbahçe'nin Gabonlu yıldız ile anlaştığı öğrenilirken maaş şartları da netleşmeye başladı. 3+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaşan sarı-lacivertliler, Hatayspor ile anlaşılması durumunda yıldız oyuncuya da 2 milyon 250 bin euro yıllık garanti ücret ödeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor Aaron Boupendza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
abi bu adam hatayda kaç para alıyor da 2250 veriyorsunuz. sonra niye oynamıyor oluyor
bakalım yarın hangi takıma transfer olcak her gün ayrı bir takımla anlaşıyor

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