Sörloth adım adım Türkiye'ye geliyor!

İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth için Almanya'dan sürpriz bir açıklama geldi. RB Leipzig'de geleceği merak konusu olan Norveçli oyuncu için Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'in adı geçiyordu.

Mainz teknik direktörü Bo Svensson, Sörloth transferini gerçekleştiremeyeceklerini ve gündemde olmadığını belirtti.

Bo Svensson açıklamasında, "Alexander Sörloth transferi bizim için gerçekçi değil. Bizim karşılayabileceğimizden çok farklı bir maaş seviyesinde oynuyor" sözlerini kullandı.

SÖRLOTH KONUSUNDA NELER OLUYOR?

Leipzig'i yakından takip eden Alman gazeteci Guido Schafer, TRT Spor'a Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu.

Schafer, "Teknik direktör Jesse March, Sörloth'un antrenmanlardaki formunu beğendi ancak kulübün beklentilerini karşılayamayacak bir profilde gördü. Bu gelişme sonrası Leipzig oyuncuyu bonservisiyle vermeye karar verdi. 15 milyon euro gibi bir beklentileri var. Sörloth'un ilk tercihi Avrupa'da kalmak istiyor. Oyuncuyla ilgilenen takımlar var ancak Leipzig şu an sadece Türk temsilcileriyle görüşme halinde" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR

Yıldız golcünün Fenerbahçeli yetkililer ile görüştüğü öğrenildi. Vedat Muriqi ile her konuda anlaşan sarı-lacivertli yetkililer, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Sörloth'a yöneldi. Sörloth transferi için yoğun çaba harcayan Fenerbahçe bu transferi bitirmek istiyor. Eğer Sörloth transferi gerçekleşmezse Vedat Muriqi ile imza atılacak.



