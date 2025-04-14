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Fenerbahçe'de yol ayrımı! Sözleşmesi fesh edildi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.04.2025 18:16
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncu Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshettiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de yol ayrımı! Sözleşmesi fesh edildi

Fenerbahçe'de bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, Güney Koreli genç futbolcusu Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe, Jin-ho Jo'yu 2021-2022 sezonu başında Güney Kore ekibi Joenbuk'tan kendi altyapısına transfer etmişti.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

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Temmuz 2024 tarihinde Sırp ekibi Radnicki'ye kiralanan orta alan oyuncusu daha önce de Novi Pazar'a kiralık olarak gönderilmişti. 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro. Jin-ho Jo, Kadıköy'de Mart 2023'te oynanan Zenit maçındaki performansıyla dikkat çekmişti.

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