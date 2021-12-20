Fenerbahçe'de yönetim istifasını istedi! Pereira'nın cevabı şaşırttı

Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetim stadyumda acil koduyla toplandı. Teknik direktör Vitor Pereira'dan istifasını isteyen yönetim, Portekizli hocanın verdiği cevapla şaşkınlığa uğradı. Vitor Pereira, "Takımın başındayım ve gitmek istemiyorum" diyerek istifa etmeyeceğini belirtti.

PEREIRA'DAN ŞAŞIRTAN CEVAP

Ajansspor'un haberine göre, Acil olarak toplanan Fenerbahçe yönetimi, Vitor Pereira'nın istifasını istiyor. Pereira ise yönetime ''Takımın başındayım ve gitmek istemiyorum'' sözlerini iletti. Fenerbahçe yönetimi teknik adam krizi devam ederken yeni adaylarla da görüşmelere başladı.



