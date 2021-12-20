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Fenerbahçe'de yönetim istifasını istedi! Pereira'nın cevabı şaşırttı

20.12.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş beraberliğiyle lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 14'e yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın istifası istendi. Ancak Portekizli hoca bu talebi reddetti.

Fenerbahçe'de yönetim istifasını istedi! Pereira'nın cevabı şaşırttı

Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetim stadyumda acil koduyla toplandı. Teknik direktör Vitor Pereira'dan istifasını isteyen yönetim, Portekizli hocanın verdiği cevapla şaşkınlığa uğradı. Vitor Pereira, "Takımın başındayım ve gitmek istemiyorum" diyerek istifa etmeyeceğini belirtti.

PEREIRA'DAN ŞAŞIRTAN CEVAP

Ajansspor'un haberine göre, Acil olarak toplanan Fenerbahçe yönetimi, Vitor Pereira'nın istifasını istiyor. Pereira ise yönetime ''Takımın başındayım ve gitmek istemiyorum'' sözlerini iletti. Fenerbahçe yönetimi teknik adam krizi devam ederken yeni adaylarla da görüşmelere başladı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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