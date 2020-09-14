SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Ze Luis için Porto'ya teklifini sundu!

Fenerbahçe'de Ze Luis için Porto'ya teklifini sundu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.09.2020 09:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Porto'ya 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti

Fenerbahçe'de Ze Luis için Porto'ya teklifini sundu!

Vedat Muriqi'nin ayrılmasıyla santrfor mevkisine takviye yapma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Porto'nun yıldız forveti Ze Luis için ilk teklifi yaptı. Sözcü Gazetesi'nden Hamzaoğlu'nun haberine göre; 29 yaşındaki Portekizli forvet için satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralık teklifi Porto'ya sunuldu.

Geçen sezon Spartak Moskova'dan 10 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer olan Ze Luis, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 19 maçta forma giydi ve 7 gol atabildi.

Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Luis, 2015'te 6,5 milyon euro'ya transfer olduğu Spartak Moskova'da 4 sezon forma giydi. Rusya'da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıkan Ze Luis, 35 gol atıp 23 asist yaptı.

Birçok kez kas sakatlığı yaşayan ve bu nedenle istikrarsız bir kariyere sahip olan Ze Luis, süre aldığı dakikalarda skora katkı sunmayı başaran bir forvet. Pivot santrfor olarak tarif edilebilecek özelliklere sahip olan golcü futbolcu, milli takım kariyerine Yeşil Burun Adaları'nda devam ediyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTEDİ AMA…

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan golcü futbolcu, Porto'nun transfer döneminin başında oyuncuyu kiralık olarak göndermeye yanaşmaması nedeniyle transferi çıkmaza girmişti. Siyah beyazlılar daha sonra Kalinic'e yönelmişti. (Skor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
''İki takımdan da bir halt olmaz''
''İki takımdan da bir halt olmaz''
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Dev maçı Beşiktaş kazandı
'Soyunmaktan korkmuyorum' dedi, üstsüz poz verdi...
'Soyunmaktan korkmuyorum' dedi, üstsüz poz verdi...
Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı! 6 eksik...
Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı! 6 eksik...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fenerbahçe ile yeniden anlaştı
Fenerbahçe ile yeniden anlaştı
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Ze Luis için Porto'ya teklifini sundu!
Fenerbahçe forvetini buldu! Resmi teklif...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Vedat Muriqi: Şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdim
'Şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdim'
Rıdvan Dilmen Jailson'un ayrılacağını duyurdu
Dilmen Jailson'un ayrılacağını duyurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.