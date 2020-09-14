Fenerbahçe'de Ze Luis için Porto'ya teklifini sundu!

Vedat Muriqi'nin ayrılmasıyla santrfor mevkisine takviye yapma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Porto'nun yıldız forveti Ze Luis için ilk teklifi yaptı. Sözcü Gazetesi'nden Hamzaoğlu'nun haberine göre; 29 yaşındaki Portekizli forvet için satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralık teklifi Porto'ya sunuldu.

Geçen sezon Spartak Moskova'dan 10 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer olan Ze Luis, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 19 maçta forma giydi ve 7 gol atabildi.

Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Luis, 2015'te 6,5 milyon euro'ya transfer olduğu Spartak Moskova'da 4 sezon forma giydi. Rusya'da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıkan Ze Luis, 35 gol atıp 23 asist yaptı.

Birçok kez kas sakatlığı yaşayan ve bu nedenle istikrarsız bir kariyere sahip olan Ze Luis, süre aldığı dakikalarda skora katkı sunmayı başaran bir forvet. Pivot santrfor olarak tarif edilebilecek özelliklere sahip olan golcü futbolcu, milli takım kariyerine Yeşil Burun Adaları'nda devam ediyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTEDİ AMA…

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan golcü futbolcu, Porto'nun transfer döneminin başında oyuncuyu kiralık olarak göndermeye yanaşmaması nedeniyle transferi çıkmaza girmişti. Siyah beyazlılar daha sonra Kalinic'e yönelmişti. (Skor)

