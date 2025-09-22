SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimlerinde oy kullanan futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın oyu geçersiz sayılabilir! Yüksek Divan Kurulu araştırıyor...

Fenerbahçe’de seçimin etkileri devam ediyor. Başkan Sadettin Saran’ın seçildiği başkanlık seçiminde oy kullanan sarı lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın oy kullanması olay yarattı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nun futbolcunun genel kurula nasıl alındığıyla ilgili izahat istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimlerinde oy kullanan futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın oyu geçersiz sayılabilir! Yüksek Divan Kurulu araştırıyor...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de dün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde oy kullanan Mert Hakan Yandaş’ın kullandığı oy geçersiz sayılabilir. Sarı lacivertli ekibin tüzüğünde yer alan bir madde ile aktif futbolculuk yapan birinin oy kullanması yasak olduğundan gerekli mercilerden izahat istendi.

OLAY ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI!

Fenerbahçe deki başkanlık seçimlerinde oy kullanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ın oyu geçersiz sayılabilir! Yüksek Divan Kurulu araştırıyor... 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

İLGİLİ MADDE ORTAYA ÇIKTI…

Fenerbahçe deki başkanlık seçimlerinde oy kullanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ın oyu geçersiz sayılabilir! Yüksek Divan Kurulu araştırıyor... 2

Fenerbahçe deki başkanlık seçimlerinde oy kullanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ın oyu geçersiz sayılabilir! Yüksek Divan Kurulu araştırıyor... 3

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün ilgili maddesi 15/6'da, "Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ibarelerinin yer aldığı ortaya çıktı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Abdullah Avcı bir ilki yaşayabilir! Yeni adresi şaşırttıAbdullah Avcı bir ilki yaşayabilir! Yeni adresi şaşırttı
Tümer Metin'den canlı yayında Volkan Demirel'e zor soru!Tümer Metin'den canlı yayında Volkan Demirel'e zor soru!
Anahtar Kelimeler:
seçim Ali Koç Mert Hakan Yandaş Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kusura bakmasın. Oldum olası sevmem. Fenerbahçe'ye hiç bir katkısını görmedim. Takıma ruh kattığını düşünüyorlarsa orası zaten ayrı bir facia. Oyun desen yok . Bunun nesi futbolcu anlamış değilim. Bir an önce gönderilmesi gerekiyor
Bir İnsanın Her Şeyimi Ofsayt Olur
bu ortalık karıştırıcı hala fenerde mi bu adam futbolu yanlış biliyor fıtbol sahada oynanır ama arkadaşın işi sahada futbol değil kavga gürültü
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.