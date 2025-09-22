Fenerbahçe'deki başkanlık seçimlerinde oy kullanan futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın oyu geçersiz sayılabilir! Yüksek Divan Kurulu araştırıyor...

Fenerbahçe’de dün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde oy kullanan Mert Hakan Yandaş’ın kullandığı oy geçersiz sayılabilir. Sarı lacivertli ekibin tüzüğünde yer alan bir madde ile aktif futbolculuk yapan birinin oy kullanması yasak olduğundan gerekli mercilerden izahat istendi.

OLAY ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

İLGİLİ MADDE ORTAYA ÇIKTI…

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün ilgili maddesi 15/6'da, "Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ibarelerinin yer aldığı ortaya çıktı.