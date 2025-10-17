Fenerbahçe'deki diyetisyen olayı büyüdü! Eski futbolcudan olay yaratacak sözler ''Tesislerde rakı-mangal yapıldığı söyleniyor...''

Fenerbahçe’de geçtiğimiz günlerde Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Tedesco’nun kararı ile diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollar ayrılmıştı. Kararın arkasında etkili olan sebebi sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Serkan Balcı’dan flaş bir yorum geldi.

Youtube’da Aura Sports kanalında yorumculuk yapan Serkan Balcı, "Fenerbahçe’de futbolcular patates kızartması için diyetisyeni bağlamışlar, öbür tarafta arkada rakı - mangal yapıldığı söyleniyor. Bunlar açıklanmıyor…" ifadelerini kullandı.

‘‘BENİM GÖNLÜM RAHAT…’’

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, ‘‘Fenerbahçe'nin diyetisyeni şunu diyormuş, 'Benim gönlüm rahat. Protein dengesini, kas yağ ölçümlerini çok iyi ayarladım ve 1.5 milyon TL kar yaptırdım markette' diyormuş.’’ dedi.

ICARDI MI OSIMHEN MI?

Serkan Balcı ayrıca, ‘‘Fenerbahçe'nin çocukları Fenerbahçeli yapacak projeye yeltenmesi gerekiyor. Önümüzde Gs gerçeği var. Icardi mi oynayacak Osimhen mi oynayacak diye problemleri var. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta o kadar çok problem var ki nasıl şampiyon olacak?’’ dedi.