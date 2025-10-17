SPOR

Fenerbahçe'deki diyetisyen olayı büyüdü! Eski futbolcudan olay yaratacak sözler ''Tesislerde rakı-mangal yapıldığı söyleniyor...''

Fenerbahçe’de son dönemde beslenme programları ve disiplin uygulamaları üzerine çıkan tartışmalara sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Serkan Balcı’dan’dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Balcı, tesislerde rakı-mangal etkinliklerinin düzenlendiğini iddia etti.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de geçtiğimiz günlerde Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Tedesco’nun kararı ile diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollar ayrılmıştı. Kararın arkasında etkili olan sebebi sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Serkan Balcı’dan flaş bir yorum geldi.

Youtube’da Aura Sports kanalında yorumculuk yapan Serkan Balcı, "Fenerbahçe’de futbolcular patates kızartması için diyetisyeni bağlamışlar, öbür tarafta arkada rakı - mangal yapıldığı söyleniyor. Bunlar açıklanmıyor…" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, ‘‘Fenerbahçe'nin diyetisyeni şunu diyormuş, 'Benim gönlüm rahat. Protein dengesini, kas yağ ölçümlerini çok iyi ayarladım ve 1.5 milyon TL kar yaptırdım markette' diyormuş.’’ dedi.

Serkan Balcı ayrıca, ‘‘Fenerbahçe'nin çocukları Fenerbahçeli yapacak projeye yeltenmesi gerekiyor. Önümüzde Gs gerçeği var. Icardi mi oynayacak Osimhen mi oynayacak diye problemleri var. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta o kadar çok problem var ki nasıl şampiyon olacak?’’ dedi.

