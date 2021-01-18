Fenerbahçe'den 2,5 yılda 9 stoper transferi

Yeni sezonun geride kalan kısmını savunmada Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dörtlüsüyle geçiren sarı-lacivertliler, stoper mevkisinden beklediği katkıyı alamaması üzerine transferde yine bu bölgeye takviye yapma gereği duydu.

Sezon başında bu bölgede Serdar Aziz, Zanka ve Sadık Çiftpınar'ı elinde bulunduran, daha sonra bu oyuncuların yanına Marcel Tisserand-Mauricio Lemos ikilisini katan Fenerbahçe, Zanka ile yollarını ayırmıştı.

Haziran 2018'de kulüp başkanlığına Ali Koç'un gelmesiyle yeni bir döneme geçiş yapan sarı-lacivertliler, bu süreçte takımın başında bulunan Phillip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut'un savunmaya takviye istemesiyle son 6 transfer döneminde 9 stoper oyuncusunu kadrosuna kattı.

HER TRANSFER DÖNEMİNDE EN AZ 1 STOPER

Fenerbahçe yönetimi, görev sürecinde geçirdiği 6 transfer döneminin tamamında stoper takviyesinde bulundu.

Ali Koç ve ekibinin yönetime seçilmesiyle başlanan süreçte ilk transfer dönemi, 2018-2019 sezonu oldu.

Söz konusu sezonun yaz transfer döneminde savunmaya Diego Reyes'i getiren Fenerbahçe, ara transfer döneminde ise Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'i kadroya dahil etti.

Yapılan takviyelere rağmen savunmadan istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu başında Adil Rami ve Zanka, ara transfer döneminde de Simon Falette ile bu bölgeyi güçlendirmeye çalıştı.

Söz konusu 4 transfer döneminde 2'si Türk, 4'ü yabancı 6 savunma oyuncusu alan Fenerbahçe, bu sezon öncesi yabancı savunma oyuncularına kadroda yer vermedi.

Sezona güçlü bir kadroyla başlama amacıyla önemli transferlere imza atan sarı-lacivertliler, savunmayı Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos ile güçlendirmesine karşın, ara transfer döneminde Attila Szalai'yi renklerine katarak ilk hamlesini yine savunma pozisyonunda gerçekleştirdi.