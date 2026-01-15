SPOR

Fenerbahçe'den 2026 yılına rüya gibi başlangıç!

Fenerbahçe, 2026 yılında oynadığı ilk 3 maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler bu müsabakaların hepsinde kalesini gole kapattı.

Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, hafta sonu Turkcell Süper Kupa’yı müzesine götürürken, Türkiye Kupası’nda da ilk galibiyetini elde etti.

2026 YILINA RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ

2026 yılında ilk resmi maçına Adana’da Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısında çıkan Fenerbahçe, maçı da 2-0 kazandı. Sarı-lacivertliler 10 Ocak’ta ise finalde ezeli rakibi Galatasaray’ı 2 golle yendi. Tedesco’nun öğrencileri bugün ise Ziraat Türkiye Kupası’nda Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 1-0’lık skorla geçti. Fenerbahçe, bu süreçte 3 maçta 3 galibiyet alırken kalesini de gole kapattı.

Kanarya’nın 2 maçında kaleyi Ederson korurken, bugün Mert Günok forma giydi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin tüm kulvarlarda oynadığı 7 maçın 6’sında rakiplerine gol izni vermedi.

