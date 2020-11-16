Fenerbahçe'den 3 isme yakın takip

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla, dün gece oyananan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi.
Takibe alınan isimlerin Danimarka'dan Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind olduğu öğrenildi. Fenerbahçe uygun fiyata doğru isimleri bulmaya çalışıyor.
26 yaşındaki kanat, bu sezon Aalborg BK formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yaptı.
22 yaşındaki orta saha, bu sezon SönderjyskE formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol attı, 3 de asist yaptı.
21 yaşındaki santrfor, bu sezon Kopenhag formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 1 de asist yaptı.
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