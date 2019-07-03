SPOR

Fenerbahçe'den '3 Temmuz' paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den '3 Temmuz' paylaşımı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 yıl önce Fenerbahçe'nin kapkara bir güne uyandığı belirtildi.

Söz konusu süreçte 11 puan geriden gelerek sezonun şampiyon tamamlandığı aktarılan açıklamada, "2011-12 sezonunda çok daha güçlü bir kadro kurma hedefinde, ekonomik olarak çok iyi durumdaydık! Tırnaklarımızla kazıyarak geldiğimiz, 5 branşta birden şampiyon olduğumuz, bir spor kulübünün olabileceği en güzel noktada, Fenerbahçemizi daha da güzel günler bekliyordu. 3 Temmuz 2011 sabah 06.00 sularında, ellerindeki sonsuz güç, polis, savcı, hakim, medya hepsi bir arada, arkalarındaki karanlık destekle kurguyu başlattılar." değerlendirmesinde bulunuldu.

"3 Temmuz bir kumpastır, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen" ifadesinin kullanıldığı açıklama, şu şekilde son buldu:

"Yoğurulduğu Atatürk sevgisi, sahip olduğu milli değerlerin gücü, milyonların bağlılığıyla dimdik duran Fenerbahçe'yi, şike kumpasıyla yıkmak, yok etmek, 'kendilerine mahkum etmek' istediler. Ve 3 Temmuz kumpasında, Fener'in ışığı, milyonların uyanışı, bir ülkenin ayağa kalkışı oldu! Bugün bir kez daha daha yüksek ses ve inançla '3 Temmuz bir kumpastır, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza dek #YAŞAFENERBAHÇE'"

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyorFenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig 3 temmuz

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Bomba patladı! Rekor transfer

Bomba patladı! Rekor transfer

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

TFF Başkanı Özdemir'den 'yayıncı kuruluş' açıklaması! 'Onlarla şu anda bir...'

TFF Başkanı Özdemir'den 'yayıncı kuruluş' açıklaması! 'Onlarla şu anda bir...'

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den '3 Temmuz' paylaşımı

Fenerbahçe'den '3 Temmuz' paylaşımı

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi

Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra Fenerbahçe’de

İşte Emre Belözoğlu ve F.Bahçe detayı

Emre Belözoğlu Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

Emre F.Bahçe formasını giydi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse bugün İstanbul’da olacak

Yeni transfer İstanbul'da olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.