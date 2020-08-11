Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a Mert Hakan cevabı!

Fenerium'un resmi Twitter hesabından atılan tweet'te "Mert Hakan Yandaş’ın forması yarın itibariyle tüm Fenerium’larda!" denildi ve Albayrak'ın tepkisine üstü kapalı cevap verildi. Albaurak, Mert Hana Yandaş'ın kendisine "Galatasaray forması giyince sana saat alacağım" dediğini ima etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Mert Hakan Yandaş'ın kış aylarındaki bazı Whatsapp konuşmaları da yine sızdırılmış ve oyuncunun Galatasaray'a önceden 'Evet' dediği mesajı verilmişti.
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