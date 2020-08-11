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Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a Mert Hakan cevabı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.08.2020 20:28 | Son Güncelleme

Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sponsorluk anlaşması esnasında Mert Han Yandaş'ı isim vermeden eleştirimesi gündeme damga vururken Fenerbahçe Kulübü'nün taraftar üsrünleri ayağı olan Fenerium imâlı bir tweet'le Albayrak'a yanıt verdi.

Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a Mert Hakan cevabı!

Fenerium'un resmi Twitter hesabından atılan tweet'te "Mert Hakan Yandaş’ın forması yarın itibariyle tüm Fenerium’larda!" denildi ve Albayrak'ın tepkisine üstü kapalı cevap verildi. Albaurak, Mert Hana Yandaş'ın kendisine "Galatasaray forması giyince sana saat alacağım" dediğini ima etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Mert Hakan Yandaş'ın kış aylarındaki bazı Whatsapp konuşmaları da yine sızdırılmış ve oyuncunun Galatasaray'a önceden 'Evet' dediği mesajı verilmişti.

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