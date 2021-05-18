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Fenerbahçe'den Aboubakar'a teklif

18.05.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile 30 maça çıkamadığı için serbest kalan Vincent Aboubakar'a siyah-beyazlılar dışında Fenerbahçe de teklif yaptı.

Fenerbahçe'den Aboubakar'a teklif

Beşiktaş ile 30 maça çıkamadığı için serbest kalan Vincent Aboubakar'a Siyah-Beyazlılar dışında Fenerbahçe de teklif yaptı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

ABOUBAKAR TOPU YÖNETİME ATMIŞTI

Kamerunlu oyuncu, dün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü. Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım" demişti.

Sözleşmesinde "30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar" bulunan Aboubakar, 29 karşılaşmada forma giydiği için serbest oyuncu statüsü kazandı. Siyah Beyazlılar'dan geçen sezon 1.5 milyon Euro kazanan Aboubakar'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Arap yarım adasından teklifler bulunduğu öğrenildi. Aboubakar'ın menajeri yıllık 3.5 milyon talep ederken Fenerbahçe 2,5 milyon, Beşiktaş ise 2 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Beşiktaş'ta bu sezon 26 lig maçına çıkan Vincent Aboubakar, 15 gol atarken 5 de asist yapmıştı.

Kamerunlu oyuncu, Siyah Beyazlılar'la çıktığı 3 kupa maçında da 1 gol kaydetmişti. (Ajansspor)


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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