Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın yıldızlarına zehir zemberek sözler! "Sane döküldü, bu sol kanatla şampiyon olunmaz!"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla geçerek kritik bir virajı kayıpsız döndü. Ancak alınan bu galibiyet, Sarı-Kırmızılıların efsane isimlerinden spor yorumcusu Hasan Şaş'ı tatmin etmeye yetmedi.

SporON YouTube kanalında maçı değerlendiren Hasan Şaş, Okan Buruk'un takımında özellikle sol kanat ve orta saha performanslarını çok sert bir dille eleştirdi.

"SANE BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA, SARA EN KÖTÜ MAÇINI OYNADI"

Avrupa dönüşü oynanan maçlardaki rotasyonun ve yıldızların reaksiyonunun önemine dikkat çeken Şaş, büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane ve Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın performansını hedef aldı:

"3 gün sonraki Avrupa maçından dönüyorsanız burada beklediğim, ağırlığını koyacak oyuncular olur. Bunlardan biri de Leroy Sane. Sane'yi buraya 'Tek başına maç kazandır' diye aldılar ama sahada çok kötü oynadı. Gabriel Sara ise belki de Galatasaray'a geldiği günden beri en kötü maçlarından birini çıkardı. Lucas Torreira'yı orta sahada yapayalnız bıraktı."

SAĞ BEKİN TAPUSUNU BOEY'E VERİN!

Takımda ayakta kalan nadir isimlerden birinin Sacha Boey olduğunu vurgulayan Hasan Şaş, sağ bek mevkisi için yönetime ve teknik heyete net bir mesaj gönderdi: "Sacha Boey sahada elinden gelenin en iyisini yaptı. İyi ve formda bir Boey'i Galatasaray mümkünse hemen kapatsın, sağ bekin tapusunu tamamen Boey'e teslim etsin."

SOL KANADA OLAY SÖZLER: "KİMSE KUSURA BAKMASIN!"

Hasan Şaş'ın en çok öfkelendiği bölge ise sol kanat oldu. O bölgede forma giyen Ismail Jakobs, Eren Elmalı ve Noa Lang üçlüsünün performansını yetersiz bulan Şaş, bu bölgedeki istikrarsızlığın şampiyonluk yolunda büyük bir tehlike olduğunu belirtti:

"Sezon sonuna kadar bize şunu açıkça gösterecekler; ya siz burada devam etmek istiyor musunuz, yoksa istemiyor musunuz? Kimse kusura bakmasın. Sol tarafta işleyen tek bir akınımız yok, işleyen bir fiziksel mücadelemiz yok! Noa Lang kötü oynadı, Eren Elmalı kötü oynadı. Jakobs maça girdi mi girmedi mi o bile belli değil. Bu adamlara güvenip şampiyonluk yoluna kesinlikle çıkılmaz. Oraya daha net isimler dahil edilmeli."