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Fenerbahçe'den Ahmet Ağaoğlu'na sert yanıt

15.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

Fenerbahçe'den Ahmet Ağaoğlu'na sert yanıt

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 2010-2011 sezonuyla ilgili sözlerine yanıt verdi.

Ahmet Ağaoğlu'nun "2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir. Bu konunun Trabzonspor tarafından tartışılacak tarafı yok. Kesinleşmiş bir şike vardır. Cezası da UEFA tarafından verilmiş, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onaylanmıştır" sözlerine yanıt veren Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında "Sayın Ağaoğlu'nun bahsettiği UEFA ve CAS kararları, sanıkların hüküm giydiği sahte deliller ve iftiralar ışığında hazırlanmış iddianame baz alınarak verilmek zorunda bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Hain Fethullahçı Terör Örgütü'nün planlaması ve azmettirmesiyle Fenerbahçemize kurulan kumpas davasında mahkeme hükmünün açıklanmasıyla sanıkların aldığı binlerce yıllık cezaların, ülkemiz medyasının yanı sıra dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında da geniş yer alması ve Kulübümüzün haklılığının tescil edilmesi herkesin malumudur.

4 Haziran 2021 günü, ilk günden beri duruşunu değiştirmeyen, büyük bir inançla kumpasın karşısında duran Fenerbahçemizin masumiyeti, Türk mahkemeleri tarafından toplumumuza ilan edilmiştir.

Yargıtay süreci sonrası nihai kararın tebliğ edileceğini bilmekle birlikte Yüce Türk yargısının hainleri sevindirmeyeceğine dair inancımız tamdır.

Tüm bu gelişmelerin ışığında, toplum olarak FETÖ'nün her alanda ülkemize verdiği zararın karşısında yekvücut durmamız gereken bu süreçte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun, bu hain örgütün değirmenine su taşıyan açıklamalarını ise büyük bir şaşkınlıkla takip ettik.

Ayrıca ülkemizin bağımsız yargısının kararlarını açıkça tanımayan ve uluslararası spor kuruluşlarını yüce Türk mahkemelerinin ve adaletin üstünde tutan bu açıklamalar oldukça kaygı verici ve itibar zedeleyicidir.

Kaldı ki Sayın Ağaoğlu'nun bahsettiği UEFA ve CAS kararları, sanıkların hüküm giydiği sahte deliller ve iftiralar ışığında hazırlanmış iddianame baz alınarak verilmek zorunda bırakılmıştır.

Fenerbahçe; 10.yılına sayılı günler kala hain kumpasın bu ayağına da vakti geldiğinde 'fener' tutacak ve hesap soracaktır.

Bu doğrultuda, ülkemizin güzide bir spor kulübünün başkanı olan Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu, konumu gereği sahip olduğu etki alanıyla birlikte gelen toplumsal sorumluluğa uygun bir şekilde davranmaya davet ediyor;

Kendisinin, toplumu ve Türk futbolunun ihtiyacı olan birliği temelden sarsabilecek, devletimizin ve yargımızın güvenilirliğine zarar verecek kışkırtıcı söylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ağaoğlu ucuz yoldan işlerle uğraşma senin yapacağın en güzel iş başarılı bir trabzonspor meydana getirmektir.başarısızlığını gölgeleyip kılıf bulma.herşey apacık ortada fetöcülerin fenerbahçeyi ele geçirme planıydı bu.
ŞUNLARI ADAM YERİNE KOYMAYIN ARTIK HER ŞEY ORTADA BIRAKIN TARAFTARLARA YALAKALIK YAPSIN
EY AHMET SENİN 2 OĞLUN FENERBAHÇELİ BARİ ONLARDAN UTAN

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