Fenerbahçe'den Ahmet Ağaoğlu'na sert yanıt

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 2010-2011 sezonuyla ilgili sözlerine yanıt verdi.

Ahmet Ağaoğlu'nun "2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir. Bu konunun Trabzonspor tarafından tartışılacak tarafı yok. Kesinleşmiş bir şike vardır. Cezası da UEFA tarafından verilmiş, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onaylanmıştır" sözlerine yanıt veren Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında "Sayın Ağaoğlu'nun bahsettiği UEFA ve CAS kararları, sanıkların hüküm giydiği sahte deliller ve iftiralar ışığında hazırlanmış iddianame baz alınarak verilmek zorunda bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Hain Fethullahçı Terör Örgütü'nün planlaması ve azmettirmesiyle Fenerbahçemize kurulan kumpas davasında mahkeme hükmünün açıklanmasıyla sanıkların aldığı binlerce yıllık cezaların, ülkemiz medyasının yanı sıra dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında da geniş yer alması ve Kulübümüzün haklılığının tescil edilmesi herkesin malumudur.

4 Haziran 2021 günü, ilk günden beri duruşunu değiştirmeyen, büyük bir inançla kumpasın karşısında duran Fenerbahçemizin masumiyeti, Türk mahkemeleri tarafından toplumumuza ilan edilmiştir.