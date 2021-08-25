Fenerbahçe'den Alexis Sanchez bombası

Fenerbahçe'de transfer heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Ağustos'un sonunda düşünülmeyen futbolcularla ilgili fırsat çıkacak" açıklamasının ardından sarı lacivertlilerin hedefindeki oyunculardan birinin Inter forması giyen Şilili Alexis Sanches olduğu öğrenildi.

7 MİLYON EURO'LUK MALİYETİ VAR

Vole'nin haberine göre Fenerbahçe Alexis Sanchez için fiyat sordu ve menajeri Fernando Felicevich ile görümelere başladı. Oyuncunun 7 milyon Euro'luk maliyeti bulunuyor.

INTER O BÖLGEYE TRANSFER YAPTI

Sezon başında Inter, Alexis Sanches'in oynadığı bölgeye Sassuolo'dan Giacomo Raspadori ve Lazio'dan Joaquin Correa transferini yaptı. İtalyan ekibi Sanches'in yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor.

"INTER'DE ÇOK MUTLUYUM!"

Milli aradan sonra sahalara geri dönmeyi hedefleyen Alexis Sanchez, "Inter'de çok mutluyum. Yeniden sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

1138 DAKİKADA 14 GOLE ETKİ

Manchester United'dan Inter'e bonservissiz olarak transfer olan Alexis Sanchez, geçen sezon Serie A'da 30 maça çıkıp 1138 dakikada 7 gol ve 7 asist istatistikleri yakaladı.



