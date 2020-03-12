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Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.03.2020 21:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirdi.

Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe, ameliyat olan Altay Bayındır'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır.


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Fenerbahçe Altay Bayındır ameliyat

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