Fenerbahçe'den Anderson Talisca bombası!

Fenerbahçe, Süper Lig'i sallayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edilmişti...

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'E ÖNERİLDİ!

Talisca menajeri tarafından Fenerbahçe'ye ve Başakşehir'e önerildi. Yıllık ücreti nedeniyle Başakşehir'den ret cevabı alan yıldız oyuncunun menajeri Fenerbahçe'den olumlu dönüş aldı. 10 numara pozisyonuna hem gol atabilecek hem de asist yapabilecek bir oyuncu almak isteyen Erol Bulut bu transferi çok istiyor. Oyuncunun menajeri ile önümüzdeki 2 gün içinde tekrar masaya oturacak olan sarı-lacivertli yetkililer bu transferi büyük olasılıkla bitirecek.