Fenerbahçe'den apar topar gönderilmişti! İşte Jose Mourinho'nun yeni adresi: İstediği maaşı duyanlar inanamadı

Fenerbahçe'de gerek saha içi performansı gerekse saha dışı açıklamalarıyla yönetim ile ters düşen ve takımdan gönderilen Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun yeni adresi büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında takımın başına gelen Jose Mourinho, Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi ve oynanan futbolun beklentilerin altında kalması sonrası eleştiri oklarının hedefi olmuş ve Sarı-Lacivertliler'e veda etmişti.

Ayrılık kararının arkasında yatan sebeplerin başında Portekizli teknik adamın yaptığı bazı açıklamalar gelirken, Benfica maçı sonrasındaki sözleri bardağı taşıran son damla olarak ifade edilmişti.

ALİ KOÇ İZİN VERMEDİ

Portekizli çalıştırıcının vedası yaklaşık 15 ay sonra olurken, yönetim kurulunun yeni bir hoca fikrini ilk olarak 12 Aralık 2024’te oynanan Eyüpspor maçının ardından aldığı, ancak Başkan Ali Koç’un desteğiyle Mourinho’nun bugüne kadar görevde kaldığı ortaya çıktı. Ancak, Portekiz deplasmanında sonra ipler tamamen koptu ve yollar ayrıldı.

YENİ ADRESİ...

Fenerbahçe ayrılığı sonrası Portekizli hocanın yeni adresi merak edilirken Championat'ın haberine göre; Jose Mourinho, aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi ve bu kapsamda masaya oturmaya hazırlanıyor.

DUDAK UÇUKLATAN TALEP

Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte, teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade edildi.

