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Fenerbahçe'den Arda Güler kararı! Jorge Jesus oynatmıyordu, serbest kalma bedeli kara kara düşündürmeye başlamıştı...

11.01.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı yaşanıyordu. Sözleşmesinde bulunan madde gereği bir sezonda en az 1500 dakika A takımda oynama zorunluluğu bulunan genç oyuncunun şu an için istenen süreyi alamaması taraftarları tedirgin etmişti. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Arda Güler ile ilgili kararını verdi. Tecrübeli hoca Galatasaray maçındaki ağır mağlubiyetin ardından Arda'yı takıma monte ederek kalan maçlarda sahaya sürecek.

Fenerbahçe'den Arda Güler kararı! Jorge Jesus oynatmıyordu, serbest kalma bedeli kara kara düşündürmeye başlamıştı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus'un forma şansı vermediği Arda Güler yuvadan uçabilir iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan hamle geldi. Sözleşmesinde bulunan 1500 dakika zorunluluğunu henüz yerine getiremeyen sarı-lacivertliler kara kara düşünmeye başlamıştı.

KALAN MAÇLARIN YÜZDE 50'SİNDE OYNAMAK ZORUNDA

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5 milyon Euro'ya serbest kalmaması için 1500 dakika oynaması gereken Arda'nın kalan tüm maçların en az yarısında 90 dakika oynaması gerekiyor. Jorge Jesus'un şampiyonluk yolunda Arda'yı kullanmak istememesi ise sarı-lacivertli yönetimi kara kara düşündürüyordu.

JORGE JESUS KARARINDAN VAZGEÇTİ

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Fenerbahçe maçından alınan mağlubiyetin ardından Arda Güler'i takıma monte etme kararı alan Jorge Jesus, ligin kalan maçlarında Arda Güler'i sahaya sürecek. Art arda alınacak galibiyetlerle yeniden liderliğe oturmayı planlayan tecrübeli teknik adam, Arda Güler'e ekstra görevler verecek.


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