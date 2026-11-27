Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik ekibinde görev alan Dirk Kuyt'ın yeni adresi netleşmek üzere. Hollandalı futbol adamının Belçika temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaşıldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN GELİŞİYLE FENERBAHÇE'DEN AYRILDI

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt, kariyerinin ilerleyen bölümünde sarı-lacivertli ekibe yardımcı antrenör olarak dönmüştü. İsmail Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından kısa süre takımın başında antrenmanlara çıkan Hollandalı isim, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında alınan galibiyetin yaşandığı süreçte de görev yaptı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğunu Emre Belözoğlu'na teslim etmesinin ardından yeni teknik ekipte düşünülmeyen Kuyt ile yollar ayrıldı.

DİRK KUYT'IN YENİ ADRESİ BELÇİKA OLUYOR

Belçika Pro Ligi'nde mücadele eden OH Leuven, teknik direktörlük görevi için Dirk Kuyt'ı gündemine aldı. Ligde 13. sırada bulunan kulübün Hollandalı teknik adamla yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe katettiği belirtildi.

Tarafların anlaşmaya varması halinde resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

DAHA ÖNCE BEERSCHOT'U ÇALIŞTIRDI

Dirk Kuyt, Belçika futboluna yabancı bir isim değil. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Beerschot'un teknik direktörlüğünü üstlenmiş ve yaklaşık 1,5 yıl boyunca takımın başında görev yapmıştı.

OH Leuven ile anlaşma sağlanması halinde Kuyt, Belçika'da yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturacak.